NBA Ergebnisse: Schröder holt ersten Sieg mit Thunder - Kleber und die Mavs verlieren

Die Dallas Mavericks haben gegen die Utah Jazz trotz eines erneut gut aufgelegten Maxi Kleber gegen die Utah Jazz eine weitere Niederlage kassiert. Dennis Schröder feiert dagegen mit den Oklahoma City Thunder endlich den ersten Saisonsieg.

Brooklyn Nets (2-4) - Golden State Warriors (6-1) 114:120 (Spielbericht)

Dallas Mavericks (2-4) - Utah Jazz (4-2) 104:113 (BOXSCORE)

Das ging mal verdammt holprig für die Mavs los, die mit der gewohnt starken Defense der Jazz zu Beginn große Probleme hatten. Nur ein Viertel der Würfe fanden den Weg in den Korb in den ersten zwölf Minuten, wodurch die Jazz eine zweistellige Führung herausspielten. Es brauchte einen Buzzer Beater von Maxi Kleber (11, 4/8 FG, 3 Rebounds) aus der Ecke, der die Gastgeber wach küsste.

Der Würzburger knüpfte nahtlos an seine starken Leistungen aus den ersten Spielen an und brachte mit 9 Zählern in drei Minuten sein Team wieder in Schlagdistanz. Dabei gelang dem Big auch ein Zirkus-Reverse-Korbleger mit Foul. Dallas war nun besser im Spiel und kam sogar zur ersten Führung im Spiel. Auch Luka Doncic (14, 5/13 FG, 5 Assists) war nun und versenkte innerhalb kürzester Zeit zwei Triples.

Die Jazz kamen dagegen über das Kollektiv, aus dem vor allem Donovan Mitchell und der extrem umsichtige Joe Ingles (12) herausstachen, so ging es dann doch mit einer 50:46-Führung für Utah in die Kabinen. Dennoch waren die Mavs nun voll im Spiel, auch weil Dennis Smith Jr. (27, 12/19 FG) mit harten Drives die Defense gewaltig unter Druck setzte.

So entwickelte sich ein extrem ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams immer wieder Mini-Runs hatten, sich aber auch nicht entscheidend absetzen konnten. Anfang des vierten Viertels bekamen die Gäste aber wieder Oberwasser, da unter anderem Dante Exum gute Minuten spielte. Der Australier war dann auch im Fokus, als er von Dwight Powell nach einem Foulpfiff sehr unsanft zu Boden geholt wurde. Die Refs beließen es aber bei einem technischen Foul, der Vorsprung für Utah wuchs derweil auf zehn Zähler an.

In der Folge kontrollierten die Jazz die Partie durch viele leichte Abschlüsse am Ring und jede Menge Freiwürfe, Utah war bereits nach drei Minuten im Schlussviertel im Bonus. Die Mavs kamen mit einem späten Run noch einmal heran, doch ein völlig offener Dreier von Ingles knapp zwei Minuten vor dem Ende sorgte schließlich für die Entscheidung (101:113).

Bester Scorer der Jazz war Rudy Gobert (23, 16 Rebounds), der sich mit DeAndre Jordan (12, 19 Boards, 9 Dimes) ein packendes Duell unter den Körben lieferte. Der Mavs-Center stellte ein neues Career High in Assists auf und verpasste das erste Triple-Double seiner Karriere nur um Haaresbreite. Ansonsten scorten gleich Jazz-Spieler zweistellig, darunter auch Mitchell (20) und Rookie Grayson Allen (11).

Oklahoma City Thunder (1-4) - Phoenix Suns (1-5) 117:110 (BOXSCORE)

Russell Westbrook war vor der Partie fraglich, konnte letztlich aber doch spielen. Steven Adams (Wadenzerrung) musste dagegen passen, weswegen Nerlens Noel seinen ersten Start für die Thunder bekam. Doch auch ohne ihren Center hatten die Gastgeber keine großen Probleme mit den Suns und fuhren so den ersten Sieg der Saison ein - im fünften Versuch.

Dabei brauchten die Thunder gar keine überragende Leistung vom Ex-MVP. Im Gegenteil: Westbrook hatte zu Beginn große Probleme, seine ersten vier Würfe gingen daneben, dazu leistete er sich gleich drei Ballverluste. Besser wurde es erst, als Dennis Schröder das Feld betrat. Der deutsche Nationalspieler kurbelte das Spiel der Thunder gut an und sorgte dafür, dass OKC sich ein wenig absetzte.

Vor allem die Rollenspieler der Thunder konnten endlich einmal glänzen. Patrick Patterson und auch Jerami Grant entlasteten die Stars ordentlich, sodass es auch der starke Paul George leichter hatte. Zugegeben: die Suns waren ohne ihren Star Devin Booker auch recht zahnlos. Deandre Ayton war zwar solide, konnte es aber eben auch nicht alleine richten.

Phoenix ließ zwar nicht komplett abreißen, doch Westbrook hatte nun seinen Rhythmus gefunden und vergab nach seinem Fehlstart nur noch einen einzigen. Die Führung wuchs auf zwischenzeitlich 20 Punkte an, so stand es dann auch nach drei Vierteln, nachdem PG-13 mit der Sirene von der Mittellinie traf.

Damit war auch der Wille der Suns endgültig gebrochen, auch wenn die Starter noch einmal zurückkamen. Dennoch war es eine klarere Angelegenheit, als es das Endergebnis vermuten ließ, führten die Thunder im Schlussabschnitt mit bis zu 26 Zählern.

Westbrook (23) und George waren zusammen die Topscorer der Gastgeber, dazu überraschte Noel mit 20 Punkten, 15 Rebounds und 4 Steals. Schröder zeigte mit 12 Zählern und 7 Assists ebenfalls eine gute Partie. Für die Suns war T.J. Warren (18) zusammen mit Elie Okobo der fleißigste Punktesammler, während Deandre Ayton (16, 11 Rebounds) das fast schon gewohnte Double-Double auflegte.

Los Angeles Clippers (-) - Washington Wizards (-) -:- (BOXSCORE)