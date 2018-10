NBA Spielbericht: 14 Dreier - Klay Thompson bricht Rekord von Stephen Curry bei den Bulls

Klay Thompson hat im Spiel seiner Golden State Warriors bei den Chicago Bulls einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Der Shooting Guard verwandelte beim lockeren 149:124-Sieg (BOXSCORE) des Champions satte 14 Dreier für 52 Punkte und strich damit den alten Bestwert von Stephen Curry aus den Geschichtsbüchern.

Chicago Bulls (2-5) - Golden State Warriors (7-1) 124:149 (BOXSCORE)

4:53 Minuten waren noch im dritten Viertel zu spielen, da versenkte Klay Thompson seinen 14. Dreier in der Partie und stellte somit einen neuen Rekord für die meisten verwandelten Distanzwürfe in einem Spiel auf. Wenig später durfte sich der Shooting Guard dann in den Feierabend verabschieden.

26:33 Minuten, 52 Punkte (18/29 FG, 14/24 Dreier) wurden im Boxscore für den zweiten Splash Brother notiert - und das nachdem Thompson in den ersten sieben Spielen in einem gewaltigen Slump steckte.

Nur fünf seiner 36 Versuche hatte der Shooting Guard vor der Partie aus der Distanz versenkt, doch irgendwie hatte jeder das Gefühl, dass Thompson früher oder später explodieren würde - und in Chicago tat er es.

Warriors erzielen 92 Punkte in der ersten Halbzeit

In den ersten vier Minuten netzte er seine ersten drei Triples, nach einem Viertel stand Klay bei sechs verwandelten Dreier und zur Pause waren es gar zehn, was die Einstellung des Rekords von Chandler Parsons bedeutete. Doch es war nicht nur Thompson mit seinen 36 Punkten (12/16 FG, 10/14 Dreier), der in der ersten Halbzeit Schaden anrichtete. Die Warriors legten 92 Zähler vor der Pause auf, das gab es bisher nur ein einziges Mal (Phoenix vs. Denver, 107 Punkte). Die Bulls standen übrigens bei 50 Punkten.

Ein Rekord waren dagegen die 17 verwandelten Dreier (27 Versuche) der Warriors nach den ersten 24 Minuten. Neben Thompson stach dabei der gebürtige Chicagoer Alfonzo McKinnie (19) hervor, der seine ersten vier Dreier versenkte.

Auch nach dem Wechsel war Thompson nicht zu stoppen, auch nicht von Mitspieler Damian Jones, der mit dem Shooter kollidierte und ihm so einen kleinen Cut an der Stirn verpasste. Thompson trug in der Folge ein gelbes Stirnband, mit welchem er nach fünf Minuten im dritten Viertel den NBA-Rekord für Dreier von Kollege Stephen Curry (13) einstellte und wenig später auch brach.

Meiste Dreier: Nimm das, Kobe! © getty 1/14 Klay Thompson hat mit 14 verwandelten Dreiern einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Aber wer sind die anderen Schützen in der Bestenliste für die meisten Longballs in einer Partie? © getty 2/14 Platz 6: Dennis Scott (Orlando Magic) - 11 Dreier am 18. April 1996 gegen die Hawks © getty 3/14 Platz 6: J.R. Smith (Denver Nuggets) - 11 Dreier am 13. April 2009 gegen die Kings © getty 4/14 Platz 6: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 11 Dreier am 24. Oktober 2018 gegen die Wizards © getty 5/14 Platz 6: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 11 Dreier am 27. Februar gegen die Knicks und am 3. Februar 2016 gegen die Wizards © getty 6/14 Platz 6: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 11 Dreier am 01. Februar 2017 gegen die Charlotte Hornets © getty 7/14 Platz 6: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) - 11 Dreier am 28. Januar 2015 gegen die Blazers © getty 8/14 Platz 6: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 11 Dreier am 23. Januar 2015 gegen die Kings © getty 9/14 Platz 6: Deron Williams (Brooklyn Nets) - 11 Dreier am 8. März 2013 gegen die Wizards © getty 10/14 Platz 3: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 12 Dreier am 27. Februar 2016 gegen die Thunder © getty 11/14 Platz 3: Donyell Marshall (Toronto Raptors) - 12 Dreier am 13. März 2005 gegen die 76ers © getty 12/14 Platz 3: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 12 Dreier am 7. Januar 2003 gegen die Raptors © getty 13/14 Platz 2: Stephen Curry (Golden State Warriors) - 13 Dreier am 7. November 2016 gegen die Pelicans © getty 14/14 Platz 1: Klay Thompson (Golden State Warriors) - 14 Dreier am 30. Oktober 2018 gegen die Bulls

Curry-Serie reißt bei den Chicago Bulls

Die Warriors führten zu diesem Zeitpunkt mit über 40 Punkten, weswegen Warriors-Coach Steve Kerr seine Stars auf die Bank setzte. Stattdessen durften sich die Reservisten noch ein wenig austoben und die Bulls konnten noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben.

Durch die Show von Thompson ging die Serie von Curry zu Ende. Nach sieben Spielen in Folge mit mindestens fünf Dreiern waren es diesmal lediglich zwei, auch wenn der Chefkoch noch auf 23 Zähler (7/0 FG) kam. Kevin Durant begnügte sich dagegen mit 14 Punkten und einem Plus/Minus-Wert von +45!

Ach ja die Bulls: Topscorer war Zach Lavine (21) zusammen mit Antonio Blakeney, der die Garbage Time gut nutzte, Rookie Wendell Carter Jr. verbuchte 18 Punkte und 7 Rebounds.