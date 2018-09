NBA News: Schock für die Chicago Bulls! Lauri Markkanen fällt lange aus

Kurz vor dem Start ihrer Preseason mussten die Chicago Bulls einen heftigen Schock verkraften. Power Forward Lauri Markkanen hat sich verletzt und wird lange fehlen.

Markkanen hat sich am Donnerstag im Training am Ellbogen verletzt. Wie die Franchise am Freitag bekanntgab, hat ein MRT gezeigt, dass es sich um eine starke Verstauchung handelt. Markkanen wird damit sechs bis acht Wochen pausieren müssen und damit mindestens den ersten Monat der Regular Season verpassen.

Der Finne hatte vergangene Saison als Rookie überzeugt und 15,2 Punkte sowie 7,5 Rebounds im Schnitt aufgelegt. Der Nr.7-Pick wurde dabei auch ins All-Rookie First Team gewählt.

Bei den Bulls sollte er an der Seite von Zach LaVine, Jabari Parker sowie dem diesjährigen No.7-Pick Wendell Carter wieder für eine erfolgreichere Saison als die letzte sorgen, in der Chicago bloß 27 Spiele gewann. Nun muss Coach Fred Hoiberg aber zunächst ohne Markkanen auskommen.