NBA-News: Philadelphia 76ers und L.A. Lakers mit Interesse an Jamal Crawford

Jamal Crawford gehört auch weiterhin zu einer kleinen Liste von Veteranen, die sich bisher noch keinem neuen Team angeschlossen haben. Der 38-Jährige wird Medienberichten zufolge aber unter anderem von den Philadelphia 76ers und Los Angeles Lakers umworben.

Nachdem die Minnesota Timberwolves eine Verlängerung mit dem dreifachen Sixth Man of the Year abgelehnt hatten, ist Crawford seit Juli Free Agent. Laut Marc J. Spears von ESPN ist die Mikrowelle allerdings immer noch weit davon entfernt, sich einem Team anzuschließen.

"Er hat zu mir gesagt: 'Noch nichts'", so Spears in der TV-Show The Jump. "Aber es gab Interesse von den Lakers und es gab Interesse von den Sixers". Angeblich zeigten sich auch die Golden State Warriors interessiert, Spears rechnet aber nicht mit einer Unterschrift Crawfords beim amtieren Champion.

Sowohl die Sixers als auch die Lakers könnten eine weitere Verstärkung für die Bank gut gebrauchen. Auch in seinem hohen Alter ist Crawford immer noch ein potenter Scorer, in der vergangenen Saison kam er auf 10,3 Punkte pro Partie.