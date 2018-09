NBA-News: Minnesota Timberwolves treffen sich wohl mit Luol Deng

Die Minnesota Timberwolves haben nach Medienberichten ihr Interesse an Free Agent Luol Deng hinterlegt. Der 33-Jährige hatte sich erst kürzlich mit den Los Angeles Lakers auf einen Buyout geeinigt.

Das berichten Marc Stein (New York Times) und Shams Charania (The Athletic). Laut Charania werden sich die Parteien noch in dieser Woche treffen, um eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen.

Der Forward einigte sich am Wochenende mit den Lakers auf einen Buyout, bei dem er auf jede Menge Geld verzichtete. Deng hatte 2016 für vier Jahre und 72 Millionen Dollar in der Stadt der Engel unterschrieben, absolvierte für die Glamour-Franchise aber gerade einmal 57 Spiele.

In Minnesota könnte der 33-Jährige auf einige altbekannte Gesichter treffen. Neben Coach Tom Thibodeau befinden sich in Jimmy Butler, Derrick Rose oder Taj Gibson gleich mehrere ehemalige Bulls-Spieler im Kader, auch am möglicherweise bald entlassenen Joakim Noah von den New York Knicks könnten die Wolves Interesse haben.