NBA-News: Miami Heat ziehen Team-Option bei Bam Adebayo

Wie die Miami Heat per Pressemitteilung verlauten ließen, hat das Team von Head Coach Erik Spoelstra die Team-Option von Big Man Bam Adebayo aktiviert. Damit bleibt Adebayo mindestens zwei weitere Jahre in Florida.

Die Heat wählten den Center im Draft 2017 an 14. Stelle. In seiner Rookie-Saison stand der 21-Jährige in 69 Partien auf dem Parkett und legte durchschnittlich 6,9 Punkte und 5,5 Rebounds in knapp 20 Minuten Einsatzzeit auf.

Offenbar waren die Heat mit Adebayo so zufrieden, dass sie frühzeitig die Team-Option für das dritte Jahr seines Rookie-Vertrags zogen. Damit wird der Big Man in den kommenden beiden Spielzeiten etwa 6,3 Millionen Dollar verdienen.