NBA-News: Medien: Miami Heat bieten Goran Dragic in Trade-Gesprächen an

Steht Goran Dragic vor dem Aus bei den Miami Heat? Medienberichten zufolge sind die Heatles bereit, ihren Starting-Point-Guard per Trade abzugeben. Ein großer Interessent ist demnach ein alter Bekannter von Dragic.

Nachdem die Suns in der vergangenen Woche ihren Point Guard Brandon Knight im Austausch für Ryan Anderson an die Houston Rockets abgegeben haben, ist die Franchise aus Arizona auf der Suche nach einem Ersatz. Das berichtet John Gambadoro von Arizona Sports 98,7 auf Twitter.

Und weiter: Laut den Informationen des Journalisten stellen die Heat Goran Dragic in Trade-Gesprächen zur Verfügung, dementsprechend sei auch der 32-jährige Slowene ein mögliches Ziel der Suns.

Dragic spielte bereits von 2008 bis 2011 und von 2012 bis 2015 bei den Phoenix Suns, in dieser Zeit gewann er den Most Improved Player Award. Seit 2015 läuft Dragic im Trikot der Miami Heat auf. In der vergangenen Spielzeit kam der Point Guard auf 17,3 Punkte, 4,8 Assists sowie 4,1 Rebounds.