NBA Preseason 2018: Auftakt, Livestream, Spielplan, Termine und Topspiele

Das Warten hat ein Ende - in der Nacht auf den 29. September gibt es endlich wieder NBA-Basketball! Wir haben alle Informationen zur Preseason zusammengestellt.

Endlich hat die lange Sommerpause ein Ende gefunden. Mit zwei Spielen beginnt die Preseason in der Nacht auf Samstag, den 29. September. Die ersten Duelle der üblichen Saisonvorbereitung sind die folgenden:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 29.9 1 Uhr Philadelphia 76rs Melbourne United 29.9 1.30 Uhr Charlotte Hornets Boston Celtics



Wo kann man die Preseason heute live sehen?

Alle Spiele der Preseason sind im NBA League Pass zu sehen. Im Fernsehen wird die Preseason nicht gezeigt. Zwei Spiele werden außerdem live und zur besten Sendezeit auf DAZN übertragen, und diese haben es in sich:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 5.10 13.30 Uhr Dallas Mavericks Philadelphia 76rs 8.10 14 Uhr Philadelphia 76rs Dallas Mavericks



Beide Spiele finden in China statt und damit für europäische Fans angenehmerweise nicht in der Nacht. Dirk Nowitzki wird bei den Mavericks vermutlich nicht zu sehen sein, Maxi Kleber ist jedoch dabei, ebenso wie Dennis Smith und Nr.3-Pick Luka Doncic. Auf der Gegenseite laufen für die Sixers die beiden Jungstars Joel Embiid und Rookie of the Year Ben Simmons auf.

Wo sind die Highlights der Preseason zu sehen?

Video-Zusammenfassungen aller Spiele der Preseason sind genau wie in der Regular Season an jedem Morgen bei SPOX / NBA Deutschland zu sehen. SPOX berichtet außerdem schriftlich über alle Spiele der Preseason. Alle NBA-Videos sind unter diesem Link zu finden.

Bis wann geht die Preseason?

Die Preseason findet vom 29. September bis zum 13. Oktober statt und dauert damit bis kurz vorm Start der Regular Season an. Diese beginnt in der Nacht auf den 17. Oktober. Insgesamt werden in der Preseason 79 Spiele ausgetragen. Hier geht's zum kompletten Spielplan der Preseason und Regular Season.

