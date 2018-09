NBA-News: Gordon Hayward von den Boston Celtics: "Ich bin bei 100 Prozent"

Gut elf Monate sind mittlerweile vergangenen, nachdem sich Gordon Hayward in seinem ersten Spiel im Trikot der Boston Celtics eine schlimme Knöchel-Verletzung zuzog. Nun ist der Forward laut eigener Aussage wieder komplett fit.

"Ich würde sagen, ich bin im Grunde bei 100 Prozent", sagte Hayward gegenüber Journalisten im Auerbach Center, der brandneuen Trainingshalle der Celtics. "Es gibt gewisse Dinge, die noch ein wenig Zeit benötigen - selbst, wenn ich zu 100 Prozent fit bin. Basketballtechnisch bin ich noch nicht bei 100 Prozent, einfach weil ich ein Jahr nicht gespielt habe."

Ihm fehle noch ein wenig die Explosivität, aber ansonsten fühle er sich sehr gut, so Hayward. Im Oktober vergangenen Jahres brach er sich bei einem Alley-Oop-Versuch den linken Knöchel und verpasste daraufhin die komplette Saison.

Im Sommer setzte der 28-Jährige in den sozialen Netzwerken immer mal wieder Posts ab, die ihn bei seiner harten Arbeit am Comeback zeigten. Mittlerweile hat Hayward sogar wieder an Fünf-gegen-Fünf-Matches im Training teilgenommen.

"Es macht so viel Spaß, wieder mit meinen Mitspielern zu spielen", erklärte der Forward. In der Saison 2016/17 legte Hayward, damals noch für die Utah Jazz, durchschnittlich 21,9 Punkte sowie 5,4 Rebounds auf. An diese Zahlen will er in Boston wieder anknüpfen.