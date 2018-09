NBA-News: Dwyane Wade von den Miami Heat tendiert zum Weitermachen

Dwyane Wade hat noch immer keine Entscheidung darüber getroffen, ob der Shooting Guard noch ein Jahr bei den Miami Heat dranhängt. Laut Medienberichten tendiert Wade aber zum Weitermachen.

Das berichtet der Miami Herold. Demnach sei "geneigt" noch ein Jahr für die Miami Heat aufzulaufen. Allerdings ist auch ein Rücktritt immer noch nicht auszuschließen.

Ein anderes Team kommt für den 36-Jährigen dabei nicht in Frage. "Wenn ich in der nächsten Saison noch Basketball spielen werde, dann im Trikot von Miami", sagte Wade gegenüber der Associated Press vor einigen Wochen.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Wade 46 Spiele für die Cleveland Cavaliers, ehe er zurück zu den Miami Heat getradet wurde, für die er bereits von 2003 bis 2016 aktiv war. In 21 Spielen legte der Finals MVP von 2006 durchschnittlich zwölf Punkte, drei Assists und drei Rebounds in 22 Minuten auf.