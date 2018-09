NBA-News: D’Angelo Russell zeigt sich angriffslustig: „Die beste Form meines Lebens“

D'Angelo Russell will in seinem letzten Vertragsjahr nochmal so richtig Gas geben. Nachdem sein bester Freund Devin Booker bei den Phoenix Suns einen Maximalvertrag unterschrieben hat, peilt auch der Point Guard der Brooklyn Nets einen kräftigen Zahltag an.

Erst vor einem Jahr wurde Russell von den Los Angeles Lakers, die ihn im Draft 2015 an Position zwei auswählten, nach Brooklyn getradet. In seiner ersten Saison im Trikot der Nets verpasste der 22-Jährige allerdings 34 Spiele aufgrund einer Knieverletzung.

"Ganz ehrlich, ich bin am besten Ort aller Zeiten", sagte Russell gegenüber Michael Scotto von The Athletic. "Ich sehe, wie mein bester Freund einen Maximalvertrag unterschreibt. Ich weiß, wo ich herkomme. Das ist alles an Motivation, was ich brauche."

Russell investierte in der Offseason viel Arbeit in sein Spiel, um in seinem letzten Vertragsjahr nochmal für Furore zu sorgen. "Ich wache jeden Morgen auf und fühle mich in der besten Verfassung meines Lebens. The sky is the limit."