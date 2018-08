NBA-Trade: Houston Rockets traden wohl Chinanu Onuaku zu den Dallas Mavericks

Die Houston Rockets haben laut Medienberichten Chinanu Onuaku zu den Dallas Mavericks getradet. Die Rockets schicken zudem ein wenig Cash nach Dallas, dazu tauschen die Teams 2020 ihren Zweitrundenpick.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Die Rockets können so die 1,5 Millionen Dollar, die der Center für die kommende Saison garantiert bekommt, aus den Büchern streichen und ein wenig Luxussteuer sparen.

Bekannt wurde Onuaku durch seine Freiwurftechnik, da er als Erster seit Jahren mal wieder den Unterhandwurf auspackte.

Gleichzeitig geht in Onuaku ein Konkurrent von Isaiah Hartenstein. Houston hat für die großen Positionen aber weiterhin Clint Capela, Nene, Ryan Anderson und den Chinesen Zhou Qi. Die Mavs haben durch den Trade nun 16 Spieler mit garantierten Verträgen im Kader stehen, also einen mehr als erlaubt zum Saisonstart.

Onuaku wurde von den Rockets im Jahr 2016 an Position 37 ausgewählt, konnte sich aber nie einen Platz in der Rotation erkämpfen. In zwei Jahren kam der Center nur sechsmal bei den Rockets zum Einsatz. Für die Rio Grande Valley Vipers in der G-League kam Onuaku in 40 Spielen auf 10,8 Punkte und 9,6 Rebounds im Schnitt.