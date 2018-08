NBA-News: Nate McMillan verlängert wohl Vertrag bei den Indiana Pacers

Nate McMillan steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Indiana Pacers. Laut Medienberichten haben sich der Coach und die Pacers auf eine Verlängerung bis ins Jahr 2021 geeinigt.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach wird McMillan seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag bis 2021 verlängern. Es soll grundsätzlich Einigung zwischen den beiden Parteien bestehen.

McMillan führte die Pacers in der vergangenen Saison zu einer Bilanz von 48-34 und Platz fünf im Osten. Dies kam einigermaßen überraschend, da die Pacers vor der Spielzeit ihren Superstar Paul George zu den Oklahoma City Thunder getradet hatten. In den Playoffs war für Indiana erst nach sieben Spielen gegen LeBron James und die Cleveland Cavaliers in der ersten Runde Schluss.

McMillan kommt in seinen zwei Jahren in Indiana auf eine Bilanz von 90-74, zuvor coachte der ehemalige Point Guard auch die Portland Trail Blazers und die Seattle SuperSonics. In 14 Jahren in der NBA lautet seine Coaching-Bilanz 568-526.