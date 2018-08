NBA News: Milwaukee Bucks verlängern offenbar mit Free Agent Shabazz Muhammad

Die Milwaukee Bucks haben sich offenbar mit Free Agent Shabazz Muhammad auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das berichtet Shams Charania von Yahoo! Sports.

Details zu dem Vertrag sind noch nicht bekannt, es ist aber wahrscheinlich, dass es sich um einen Einjahresvertrag zum Veteranenminimum handelt. Der 25-Jährige soll wohl wie in der vergangenen Saison vor allem etwas Entlastung von der Bank bringen.

Muhammad war vergangene Saison nach nur 3,8 Punkten in 32 Spielen von den Minnesota Timberwolves, seinem bis dahin einzigen NBA-Team, entlassen worden. Muhammad hatte seit 2013 für die Wolves gespielt.

Danach schloss er sich den Bucks an und kam dort in elf Spielen der Regular Season noch auf 8,5 Punkte und 2,8 Rebounds im Schnitt. Auch in den Playoffs kam der Small Forward noch viermal für Milwaukee zum Einsatz und dabei auf 6,3 Punkte in nur 7,3 Minuten pro Spiel.

Milwaukee hat im Sommer mit Jabari Parker indes einen wichtigen Forward verloren. Muhammad dürfte damit die noch immer recht gut besetzte Flügel-Rotation um Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Tony Snell und Ersan Ilyasova ergänzen.