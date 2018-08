NBA-News: Kawhi Leonard kann sich wohl Verbleib bei den Toronto Raptors vorstellen

Kann sich Kawhi Leonard nun doch vorstellen, langfristig in Toronto zu bleiben? Laut Medienberichten kann sich der Superstar wohl vorstellen, in der kommenden Free Agency wieder bei den Raptors zu unterschreiben.

Das berichtet Jabari Young von den San Antonio Express-News. Laut Young soll Leonard und sein Camp durchaus offen für Gespräche im kommenden Sommer sein. In seinem Hinterkopf soll weiter der Gedanke an L.A. sein, doch Kawhi soll sein Engagement bei den Raptors auch als Chance sehen und völlig offen in die Saison gehen.

Die Raptors gaben im Juli für Leonard Franchise-Spieler DeMar DeRozan sowie Jakob Pöltl ab und erhielten zusätzlich Danny Green von den Spurs. Leonard hatte San Antonio unter Druck gesetzt und einen Trade gefordert.

Die Klaue hat noch zwei Jahre Vertrag, doch nach der kommenden Saison kann Leonard aus seinem Vertrag aussteigen, was er mit ziemlicher Sicherheit tun wird, da er in der Free Agency deutlich mehr Geld bekommen kann, als die mögliche Spieleroption, die rund 21,3 Millionen Dollar schwer ist.