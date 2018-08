NBA News: Kawhi Leonard bedankt sich mit Brief bei den San Antonio Spurs

Kawhi Leonard hat sich erstmals seit dem Trade nach Toronto öffentlich geäußert. In einem Brief bedankt sich der Forward für die Unterstützung der Fans in San Antonio und auch bei Coach Gregg Popovich.

"Ich habe in den letzten Wochen hin und her überlegt, bevor ich die richtigen Worte gefunden hatte, die ich sagen wollte", schrieb Leonard in einem Brief. "Es beschränkt sich auf zwei einfache Worte: THANK YOU. Meine Familie und ich wollen der gesamten Spurs-Organisation und den Fans danken."

Leonard war es, der im Sommer einen Trade aus San Antonio forciert hatte und in den Playoffs nicht mehr beim Team war. Der Forward laborierte an einer komplizierten Quadrizeps-Verletzung, die er extern in New York behandeln ließ. Die Spurs hätten Leonard derweil lieber in San Antonio medizinisch versorgt.

Spurs-Coach Popovich hielt sich aber nach dem Trade über die Gründe des zerrütteten Verhältnisses bedeckt und schwärmte stattdessen über die sieben Jahre von Kawhi in San Antonio als er zweimal zum besten Verteidiger und auch einmal zum Finals-MVP gewählt wurde.

Leonard dankt Gregg Popovich

"Ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich unter seiner Führung wachsen konnte", lobte Leonard in seinem Brief den legendären Coach. Und auch die Fans wurden noch einmal explizit hervorgehoben. "Ich habe nie bessere oder leidenschaftlichere Fans gesehen als in San Antonio. Ich werde nie vergessen, was wir geteilt und miteinander erreicht haben."

Nun ist Leonard aber Teil der Toronto Raptors und Texas liegt in der Vergangenheit für die Klaue. "Ich freue mich auf das nächste Kapitel in meiner Karriere und ich werde für immer die Stadt und die Menschen in San Antonio in Erinnerung behalten."