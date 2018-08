NBA-News: Holen die New Orleans Pelicans Ty Lawson in den Kader?

Sind die New Orleans Pelicans noch auf der Suche nach einem Point Guard? Laut Medienberichten hat Ty Lawson für die Pels unter der Woche ein Workout abgehalten. Auch der Ex-Clippers-Guard Tyrone Wallace soll zugegen gewesen sein.

Das berichtet Alex Kennedy von HoopsHype. Der 30-Jährige spielte in der vergangenen Saison die meiste Zeit in China und unterschrieb erst im April einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Washington Wizards.

Dort kam der Guard in fünf Spielen in den Playoffs zum Einsatz und legte im Schnitt 5,8 Punkte auf. Einen neuen Vertrag konnte sich der Veteran aber nicht erspielen. In seiner Karriere spielte Lawson zuvor auch für die Denver Nuggets, Houston Rockets, Indiana Pacers und die Sacramento Kings.

Die Pelicans sind wohl noch auf der Suche nach einem Guard, da Coach Alvin Gentry dafür bekannt ist, gerne mit drei kleinen Spielern gleichzeitig aufzulaufen. Im Moment stehen drei Spielmacher im Kader: Jrue Holiday, Elfrid Payton und Frank Jackson.

Neben Lawson wurde angeblich auch Tyrone Wallace getestet. Der Defensiv-Spezialist machte sich in der vergangenen Saison bei den Clippers einen Namen, als er als Two-Way-Player ein wichtiger Teil der Rotation von Coach Doc Rivers wurde. In 30 Spielen legte er im Schnitt 9,7 Zähler auf.