NBA News – Dirk Nowitzki spricht über Reha, Saison Nr. 21 und die neuen Dallas Mavericks

Dirk Nowitzki arbeitet in Dallas weiter fleißig an seine Reha nach der Operation am Sprunggelenk. Im einem Gespräch mit dem FORTYONE Magazin hat der Mavericks-Star nun über den Stand der Dinge informiert.

Die Reha nach der OP verlaufe zwar gut, es sei aber "noch ein weiter Weg, bis ich wieder spielfit bin", stellte der 40-Jährige klar. "Ich habe jetzt noch fast den ganzen August und fast den ganzen September, erst dann geht das Camp los. Diese sechs, sieben Wochen werde ich noch gut gebrauchen können."

Für den Saisonstart am 17. Oktober will Nowitzki aber definitiv zur Verfügung stehen: "Ich erwarte, dass ich fit bin, wenn die Saison losgeht." Dann gehe es darum, nach der enttäuschenden Vorsaison mit bloß 24 Siegen wieder eine bessere Spielzeit hinzulegen. Der schlechte Start habe vergangene Saison vieles kaputtgemacht, erklärte Nowitzki.

Die Neuverpflichtungen des Teams, insbesondere DeAndre Jordan und Luka Doncic, sieht Nowitzki derweil positiv: "DeAndre ist ein sehr, sehr guter Center, der uns in der Verteidigung und beim Rebound wahnsinnig helfen wird. In Carlisles System ist ein Fünfer, der rollen kann, ja eine wichtige Position", sagte Nowitzki.

Dirk Nowitzki über Saison Nr. 21: "Es ist der Wahnsinn"

Sehr gespannt sei er zudem auf Doncic, den Dallas in einem Draft-Tag-Trade für Trae Young und einen zukünftigen Pick aus Atlanta holen konnte. "Er hat sehr hohe Erwartungen an sich. Ich hoffe, dass er ihnen standhalten kann. Ich werde natürlich versuchen, ihm zu helfen, so viel ich kann. Ich werde versuchen, ihm meine Erfahrungen weiterzugeben", sagte Nowitzki, der zudem urteilte: "Gegenüber letztem Jahr haben wir uns auf jeden Fall verbessert."

Nowitzki wird bei den Mavericks seine 21. Saison spielen, so viele Spielzeiten bei einer Franchise hat noch niemand in der NBA absolviert. "Es ist der Wahnsinn, dass ich seit 21 Jahren in dieser Stadt auf einem einigermaßen guten Level NBA-Basketball spiele", sagte Nowitzki dazu. "Das macht mich schon stolz und glücklich. Aber im Endeffekt ist das, was zählt, im kommenden Jahr noch einmal eine tolle Saison zu spielen."