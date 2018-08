NBA-News: David West beendet nach 15 Jahren seine Karriere

David West, der zuletzt mit den Golden State Warriors zwei Titel gewann, hat über Twitter sein Karriereende bekannt gegeben. Der 38-Jährige spielte 15 Jahre in der NBA.

"Ich habe das Glück gehabt, dass ich meinen Kindheitstraum, in der NBA zu spielen, leben konnte", schrieb der Power Forward auf Twitter. "Nach 15 Jahren habe ich beschlossen, dass ich nun dem Basketball den Rücken kehre."

West wurde 2003 an Position 18 von den New Orleans Hornets gepickt und blieb dort bis 2011. In der Folge spielte der Big Man auch noch für die Indiana Pacers, die San Antonio und zuletzt für die Golden State Warriors, mit denen er seine einzigen beiden Titel gewann.

"Ich bedanke mich für die Unterstützung meiner Familie, Freunde, Coaches, Mitspieler, Teams und den Fans für die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich bin dankbar dafür."

2008 und 2009 wurde West zum All-Star gewählt. 2008/09 legte der Power Forward 21,0 Punkte und 8,5 Rebounds im Schnitt auf. West kam in insgesamt 1034 Spielen in der Liga zum Einsatz und beendet seine Laufbahn mit durchschnittlich 13,6 Zählern und 6,4 Boards. Für die Warriors spielte der 38-Jährige in der vergangenen Spielzeit wertvolle Minuten als Backup und hatte so auch Einfluss auf die Meisterschaften der Dubs.