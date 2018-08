NBA-News: Carmelo Anthony bedankt sich mit Brief bei den Oklahoma City Thunder

Carmelo Anthony ist nun auch offiziell Mitglied der Houston Rockets. Der Forward bedankte sich nun mit einem Brief bei den Oklahoma City Thunder und deren Fans.

"Ich weiß, dass ich nur eine Saison hier war, aber seit ich in OKC angekommen bin, habe ich jede Menge Liebe vom Team, der Organisation und natürlich von den unglaublichen Fans dieser tollen Stadt bekommen", schrieb Melo in einem Brief, den The Oklahomian veröffentlichte.

"Während der gesamten Saison, Spiel für Spiel, habt ihr mich und das Team angefeuert. Das werde ich nie vergessen und war stets meine Motivation." Die Thunder spielten jedoch eine enttäuschende Saison und flogen bereits in der ersten Playoff-Runde gegen die Utah Jazz (2-4) raus.

Dabei schien es, als würde die Big Three um Russell Westbrook, Paul George und Melo nie wirklich funktionieren - ein Umstand, den Anthony bereut. In 78 Spielen für OKC legte der Forward 16,2 Punkte pro Spiel auf.

"Ich habe gelernt, dass im Leben die Dinge nicht immer so funktionieren, wie man das möchte", erklärte Melo im Brief weiter. "Ich danke Russ, Paul George, Sam Presti, Coach Billy Donovan, meinen Trainern und dem kompletten Stab, die in der Chesapeake Energy Arena so hart gearbeitet haben. Ich bin sehr dankbar dafür."