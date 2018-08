NBA-News: Beendet Manu Ginobili seine Karriere schon diesen Sommer?

Manu Ginobili von den San Antonio Spurs hat noch immer keine Entscheidung darüber getroffen, ob er auch noch in der kommenden Saison die Sneaker schnüren wird. Laut Medienberichten könnte aber noch diese Woche Fakten geschaffen werden.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach ist sich Ginobili noch nicht sicher, ob er noch eine 17. Saison in der NBA dranhängen möchte. Um Klarheit zu schaffen, wird sich der Argentinier diese Woche mit Coach Gregg Popovich treffen, um über die Zukunft zu sprechen.

Der 41-Jährige verbrachte seine komplette NBA-Karriere am Alamo River. Die Spurs drafteten den Guard 1999 in der zweiten Runde, Ginobili wagte aber erst 2002 nach mehreren Jahren in Europa den Sprung über den großen Teich.

Noch hat Ginobili ein Jahr Vertrag in San Antonio, durch den der Veteran noch 2,5 Millionen Dollar einstreichen kann. In seinen 16 Jahren bei den Spurs gewann Ginobili vier Titel mit den Spurs, wurde zweimal zum All-Star gewählt und gewann mit Argentinien die Goldmedaille bei Olympia.