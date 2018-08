NBA-News: Greg Monroe unterschreibt offenbar bei den Toronto Raptors

Greg Monroe wird Medienberichten zufolge in der kommenden Saison für die Toronto Raptors auf Korbjagd gehen.

Das berichtet Shams Charania von Yahoo Sports. Demnach soll der Center für ein Jahr in Toronto unterzeichnen, in dem er 2,2 Millionen Dollar verdient.

In Toronto würde Monroe auf ein Team stoßen, das für die kommende Saison in der Eastern Conference All-In gegangen ist. Neben der Neuverpflichtung von Kawhi Leonard, der in einem großen Blockbuster-Deal für Demar Derozan aus San Antonio nach Kanada kommt, haben die Raptors mit Nick Nurse auch einen neuen Headcoach.

Monroe wurde 2010 an siebter Position von den Detroit Pistons gedraftet. Über Milwaukee, Phoenix und Boston führt sein Weg nun nach Toronto. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Center in durchschnittlich 19,1 Minuten auf 10 Punkte und 6 Rebounds pro Spiel.