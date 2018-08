NBA Saison 2018/19 - Global Games in London und Mexiko: Termine, Tickets, Übertragung

Die NBA hat bekanntgegeben, welche Teams im Rahmen der Global Games in der kommenden Saison aufeinander treffen. Die Washington Wizards und die New York Knicks treten in London gegeneinander an. Darüber hinaus wird auch zweimal in Mexiko City gespielt, wo erst die Bulls und dann die Jazz auf die Magic treffen. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen Begegnungen und Infos zu den Teams, Übertragungen und Tickets.

Was sind die Global Games?

Die NBA Global Games sind eine Reihe von Spielen mit NBA-Teams, die außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada gespielt werden. So soll die Bekanntheit der Liga rund um den Globus gesteigert werden. Seit 2013 werden solche Begegnungen als Global Games vermarktet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann findet das Spiel zwischen den Wizards und Knicks in London statt?

Am 17. Januar 2019 werden im Rahmen der Regular Season die Washington Wizards auf die New York Knicks treffen. Die Wizards verzichten damit auf eines ihrer 41 Heimspiele in der Capital One Arena und genießen streng genommen in London Heimrecht.

Welche Global Games wird es in der kommenden Saison geben?

Das Highlight der Global Games wird am 17. Januar 2019 ein Spiel der Regular Season in London stattfinden. Dort treffen die Washington Wizards und die New York Knicks aufeinander.

Wie in den beiden Spielzeiten zuvor werden auch erneut zwei Spiele der Regular Season auf mexikanischem Boden ausgetragen. Die Orlando Magic tragen zwei ihrer 41 Heimspiele in Mexico City aus. Am 13. Dezember 2017 gastierten die Chicago Bulls um den ehemaligen Slam Dunk-Champion Zach LaVine in der mexikanischen Hauptstadt. Zwei Tage später, am 15. Dezember 2017, empfangen die Magic dann die Utah Jazz mit Donovan Mitchell und Rudy Gobert.

Wo gibt es Tickets für die Global Games?

Der Ticket-Verkauf wird im Herbst starten, Fans können sich aber jetzt schon in eine gute Ausgangsposition bringen, indem sie sich auf NBA.com/London registrieren.

Die Global Games der Regular Season der vergangenen Jahre

Datum Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 11.01.2018 London Philadelphia 76ers Boston Celtics 103:114 09.12.2017 Mexico City Brooklyn Nets Miami Heat 89:101 07.12.2017 Mexico City Brooklyn Nets Oklahoma City Thunder 100:95 14.01.2017 Mexico City Phoenix Suns San Antonio Spurs 108:105 12.01.2017 Mexico City Phoenix Suns Dallas Mavericks 108:113 12.01.2017 London Denver Nuggets Indiana Pacers 140:112 14.01.2016 London Orlando Magic Toronto Raptors 103:106 03.12.2015 Mexico City Boston Celtics Sacramento Kings 114:97 15.01.2015 London New York Knicks Milwaukee Bucks 79:95 12.11.2014 Mexico City Houston Rockets Minnesota Timberwolves 113:101 16.01.2014 London Brooklyn Nets Atlanta Hawks 127:110

Spiele mit NBA-Beteiligung in Deutschland

In Deutschland wurde dagegen noch kein Spiel der Regular Season ausgetragen. Allerdings waren einige Teams bereits im Rahmen der Vorbereitung in der Bundesrepublik zu Gast.

© getty