NBA: San Antonio Spurs nach dem Abgang von Tony Parker: Das Imperium zerfällt

Tony Parker hat die San Antonio Spurs nach 17 Jahren verlassen. Die einstige Muster-Franchise bekommt damit einen weiteren Riss, nachdem das Drama um Kawhi Leonard die Organisation im vergangenen Jahr in ihren Grundfesten erschütterte. Was bedeutet das nun und läutet der Parker-Abgang endgültig das Ende einer goldenen Ära ein?

Über 20 Jahre waren die Spurs ein Muster an Konstanz. 1997 draftete San Antonio Tim Duncan an Nummer 1 und etablierte sich mit dem Coach/GM-Gespann aus Gregg Popovich und R.C Buford als die Vorzeige-Franchise im US-Sport neben den New England Patriots. Die Kontrahenten gingen und kamen, waren es die ShaKobe-Lakers, die Detroit Pistons, die Mavs mit Dirk Nowitzki, die Lakers mit Kobe und Gasol oder das Superteam um LeBron James vom South Beach.

San Antonio war immer ein potenzieller Contender, garniert mit fünf Titeln zwischen 1999 und 2014. Das Spielermaterial war im Kern immer das gleiche. 1999 waren da die Twin Towers aus Duncan und Admiral David Robinson, vier Jahre später waren dann bereits Tony Parker und Manu Ginobili mit dabei.

Das Gerüst stand: Parker, Manu und The Big Fundamental standen für individuelle Klasse und Konstanz, 50 und mehr Siege durften über fast genau zwei Jahrzehnte stets eingeplant werden, ein absolutes Novum in der NBA. Mit dem Draft-Steal von Kawhi Leonard 2011 schienen die Spurs zudem den Übergang für die nächste Dekade perfekt vorbereitet zu haben.

Im Moment deutet darauf aber nichts mehr dahin. Stattdessen scheint es, als ob sich die große Ära am Alamo River rasant schnell dem Ende zuneigt. Duncan hing die Sneaker bereits vor zwei Jahren an den Nagel, Ginobili denkt Jahr für Jahr an sein Karriereende. Leonard will unbedingt getradet werden und nun unterschrieb Parker für zwei Jahre in Charlotte, bei einem Team, welches keinerlei Ambitionen hat, ein Contender zu sein.

NBA-Stars im "falschen" Trikot: Jungs, wie seht ihr denn aus? © twitter.com@NBALiveOfficial 1/18 Nein, das ist nicht nur ein Videospiel, sondern bald die Realität. Tony Parker wird in Charlotte unterschreiben, nach 17 Jahren in San Antonio. Das mag falsch aussehen, doch in der Vergangenheit gab es schon viele ähnliche Fälle. © getty 2/18 Am Anfang seiner Karriere dominierte Charles Oakley bei den Bulls und Knicks die Zonen der NBA. Sein Wechsel zu den Raptors kam aus dem Nichts - und irgendwie scheint er sich nicht richtig wohl in seiner Haut zu fühlen. © getty 3/18 John Starks ist eine Legende bei den New York Knicks und lieferte sich epische Duelle mit den Bulls. Nach seiner Rückkehr zu den Warriors wechselte er genau dorthin, ehe er sich auch noch das Jersey der Utah Jazz überstreifte. © getty 4/18 Pistons, Spurs, Bulls - Dennis Rodman verbreitete konstant Angst und Schrecken. Sein Intermezzo bei den Dallas Mavericks zum Ende seiner Karriere (1999/2000) ging aber völlig in die Hose - auch optisch. © getty 5/18 Richtig gesehen: Das ist Robert Parish. Und auch richtig gesehen: Er trägt ein Bulls-Trikot. Ende der Beweisführung. © getty 6/18 Gestatten: Gary Payton, Legende der SuperSonics, Ringjäger der Lakers und Champion der Heat. Und ja: Er spielte auch 28 Spiele für die Milwaukee Bucks. Warum auch nicht? © getty 7/18 Genau wie Gary Payton versuchte auch Karl Malone sein Ring-Glück bei den Lakers um Shakobe. Doch die Chemie stimmte genauso wenig wie die Optik vom Mailman in gelb. © getty 8/18 Jepp, die Nummer 40 ist Shawn Kemp. Und jepp, er trägt ein Trikot der Orlando Magic. Dieser Skandal ereignete sich in der Saison 2002/03. © getty 9/18 Nachdem Scottie Pippen sechs Ringe mit den Bulls gewonnen hatte, spielte er sich noch einmal in die Herzen der Trail Blazers. Aber: Zwischendurch spielte er auch noch bei den Rockets aus Houston. © getty 10/18 Apropos Houston: Dort trieb 17 Jahre lang Hakeem Olajuwon sein Unwesen. Und dann? Ließ er seine Karriere bei den Raptors ausklingen...Keine so gute Idee. © getty 11/18 Patrick Ewing. Im Trikot der Seattle SuperSonics in der Saison 2000/2001. Genug gesagt! © getty 12/18 Zugegeben: Shaquille O'Neal sah in jedem Jersey nach seiner Zeit bei den Magic und Lakers komisch aus (Heat, Suns, Cavaliers). Aber die Celtics? Das ist nicht gut für die Augen! © getty 13/18 Alles in diesem Bild war falsch, wahrscheinlich auch das Lachen von Paul Pierce, Kevin Garnett und Jason Terry (okay, der hat so ziemlich überall gespielt). © getty 14/18 Ja, das da links ist der legendäre Iceman George Gervin, seines Zeichens eine Spurs-Legende. 1985/86 spielte der Guard noch ein Jahr an der Seite von Michael Jordan - wenig erfolgreich. © getty 15/18 Ihr erinnert euch an Allen Iverson bei den Grizzlies? Nein? Kein Problem. © getty 16/18 Es sollte endlich mit dem Ring für Steve Nash klappen - es wurde ein Reinfall. Nash absolvierte in zwei Jahren wegen andauernder Verletzungen nur 65 Spiele für die Lakers. © getty 17/18 Dwyane Wade bei den Bulls? Schon ein bisschen komisch. D-Wade bei den Cavs - mit der Nummer 9? Sehr gruselig. © getty 18/18 Michael Jordan. Der GOAT. Die Legende der Chicago Bulls...verkündete am 25. September 2001 sein Comeback und hing zwei Saisons bei den Washington Wizards an seine illustre Karriere. Ob man sich an dieses Bild jemals gewöhnen wird? Wahrscheinlich nicht.

Tony Parker verlässt die San Antonio Spurs für Charlotte

Noch einmal: Tony Parker hat bei den Charlotte Hornets unterschrieben, das hätte wohl auch vor wenigen Tagen kaum jemand für möglich gehalten. LeTony, der stets betonte, für immer in San Antonio bleiben zu wollen, wird mit stolzen 36 Jahren doch noch einmal ein anderes Trikot tragen. In Buzz City trifft Parker immerhin auf Buddy Nic Batum und den ehemaligen Spurs-Assistent James Borrego.

Es dürfte vielen Fans ähnlich falsch vorkommen wie damals Patrick Ewing in Seattle oder Hakeem Olajuwon in Toronto, um hier nur mal ein paar Beispiele zu nennen. "Es war eine harte Entscheidung. Harte drei Tage. Und es war schwer, mit Pop darüber zu sprechen. Aber ich musste weiterziehen", erklärte Parker gegenüber The Undefeated.

Die Spurs hätten Tony Parker gerne behalten

Musste weiterziehen? Das wirft dann doch einige Fragen auf. Fakt ist, dass San Antonio gerne mit dem vierfachen Champion und Finals-MVP von 2007 verlängert hätte. 10 Millionen Dollar für zwei Jahre hätten die Spurs vielleicht nicht gezahlt, doch Parker und die Spurs, das schien eigentlich schon immer zu passen - sieht man einmal von dem versuchten Trade 2003 ab, als San Antonio unbedingt Jason Kidd holen wollte.

Auch bis zu jenem Freitagabend, als die Entscheidung durchsickerte, deutete eigentlich nichts auf einen Abgang hin. Nach dem Playoff-Aus gegen die Golden State Warriors in der ersten Runde ließ der Franzose verlauten, dass er auch nächste Saison gerne für die Spurs spielen würde und damit zufrieden sei, dass er nun der Backup vom jungen und talentierten Dejounte Murray sei.

Spurs: 50 Siege sind keine Selbstverständlichkeit mehr

Murray war zusammen mit All-Star LaMarcus Aldridge einer der wenigen Lichtblicke einer verkorksten Spurs-Saison, auch wenn es Popovich irgendwie schaffte, auch aus diesem Team fast 50 Siege zu pressen. Im Blickpunkt stand natürlich das Drama um Leonard, welches sich von Woche zu Woche verschärfte. Auch Parker machte dabei nicht die beste Figur, als er sich zu der Aussage hinreißen ließ, dass seine eigene Verletzung "100mal" schlimmer als die des mehrfachen DPoY gewesen sei.

Schenkt man einigen Medienberichten Glauben, verletzten diese harschen Worte Leonard so sehr, dass er sich nur noch mehr vom Team isolierte und sich auch in den Playoffs nicht mehr blicken ließ. Das muss man nicht glauben, doch es verschaffte Leonards Camp ein perfektes Alibi, um ihren Klienten in New York zu "verstecken", angeblich auch vor den Spurs selbst.

Kawhi Leonard will weg: Diese Superstars erzwangen einen Trade © getty 1/18 Kawhi Leonard ist bei den Spurs offenbar unzufrieden und will die Texaner schnellstmöglich verlassen. Er ist nicht der erste Superstar, der somit einen Trade erzwingen würde. SPOX zeigt die prominente Liste von Kawhis Vorgängern. © getty 2/18 Kyrie Irving: 2017, von den Cavs zu den Celtics © getty 3/18 Ray Allen: 2003, von den Bucks zu den Super Sonics © getty 4/18 Shaquille O'Neal: 2004, von den Lakers zu den Heat © getty 5/18 Alonzo Mourning: 1995, von den Hornets zu den Heat © getty 6/18 Dennis Rodman: 1995, von den Spurs zu den Bulls © getty 7/18 Dwight Howard: 2012, von den Magic zu den Lakers © getty 8/18 Latrell Sprewell: 1999, von den Warriors zu den Knicks © getty 9/18 Vince Carter: 2004, von den Raptors zu den Nets © getty 10/18 Carmelo Anthony: 2011, von den Nuggets zu den Knicks © getty 11/18 Chris Webber: 1994, von den Warriors zu den Bullets © getty 12/18 Kareem Abdul-Jabbar: 1975, von den Bucks zu den Lakers © getty 13/18 Chris Paul: 2011, von den Hornets zu den Lakers/Clippers sowie 2018 von den Clippers zu den Rockets © getty 14/18 Wilt Chamberlain: 1968, von den 76ers zu den Lakers © getty 15/18 Stephon Marbury: 1999, von den Timberwolves zu den Nets © getty 16/18 Charles Barkley: 1992, von den 76ers zu den Suns © getty 17/18 Jason Kidd: 2008, von den Nets zu Mavericks © getty 18/18 Dennis Schröder spielt zwar noch bei den Hawks, doch er ließ auf einer PK in Braunschweig seine Zukunft offen. Will der deutsche Nationalspieler also auch einen Trade forcieren?

Tony Parker streitet Zwist mit Kawhi Leonard ab

"Ich habe kein Problem mit Kawhi Leonard. Wir haben uns nie gestritten", versuchte sich Parker nach seinem Wechsel zu rechtfertigen. "Als mich ein Journalist gefragt hat, ob meine Verletzung schlimmer war, habe ich ja gesagt, weil das stimmte. Aber das hat nicht bedeutet, dass seine Verletzung nicht signifikant gewesen wäre."

"Er hat die Franchise übernommen und ich habe ihm die Fackel willentlich übergeben. Es ist sehr traurig, dass die Medien sich ein Zitat rauspicken und es so aussehen lassen, als würde ich nicht mit ihm spielen wollen. Er war das Gesicht dieser Franchise."

