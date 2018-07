NBA-News: Isaiah Hartenstein darf wohl auf Vertrag bei den Houston Rockets hoffen

MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs

Isaiah Hartenstein darf nach einer guten Summer League auf einen Vertrag bei den Houston Rockets hoffen. Nach diversen Medienberichten will Houston den Deutschen für die kommende Saison unter Vertrag nehmen. Die Verhandlungen sollen bereits laufen.

Gemäß Jonathan Feigen vom Houston Chronicle haben die Rockets großes Interesse, Hartenstein mit einem NBA-Vertrag auszustatten. Den Ausschlag sollen die starken Trainingsleistungen und die guten Spiele in der Summer League gemacht haben.

Hartenstein wurde im vergangenen Jahr von den Rockets in der zweiten Runde ausgewählt und spielte das Jahr bei den Rio Grande Valley Vipers in der G-League. Noch ist allerdings nicht klar, wie es mit dem 20-Jährigen weitergeht. Noch hat Hartenstein keinen neuen Vertrag und könnte in der kommenden Saison in der NBA, der G-League oder auch in Europa auflaufen.

Die Rockets könnten aber noch einen Big für ihren Kader gebrauchen. Restricted Free Agent Clint Capela hat noch immer keinen neuen Deal unterschrieben, dazu stehen noch Veteran Nene und Youngster Chinanu Onuaku zur Verfügung. Das Gehalt des Chinesen Zhou Qi ist dagegen noch nicht garantiert.

Hartenstein legte in der vergangenen Saison für die Valley Vipers in 18,7 Minuten 9,5 Punkte und 6,6 Rebounds im Schnitt auf. In der Summer League durfte der Deutsche im Schnitt sogar 21,9 Minuten ran, die er für 10,3 Zähler und 8,0 Boards nutzen konnte.

Die Statistiken von Isaiah Hartenstein