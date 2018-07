NBA - Isaac Bonga bei den Los Angeles Lakers: Ein Azubi im Wanderzirkus

MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB MLB All-Star Game MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels

Isaac Bonga hat überraschend für viele schon jetzt den Sprung in die NBA geschafft und seinen Rookie-Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterschrieben. Die Lakers sehen den 18-Jährigen dabei als Investition in die Zukunft - ganz unabhängig vom "Zirkus", der neben ihm stattfinden wird.

Kein Team hat bisher in diesem Sommer für so viele Schlagzeilen wie die Los Angeles Lakers. Alles wurde zunächst im positiven Sinn von der Verpflichtung von LeBron James überstrahlt, die der LakeShow eigentlich automatisch einen Platz unter den Gewinnern der Offseason sicherte. Was danach dann folgte, rüttelte indes in den Augen vieler Zuschauer ein wenig an diesem Bild.

JaVale McGee wurde geholt, genau wie Rajon Rondo und Lance Stephenson - alles "interessante Charaktere", vorsichtig ausgedrückt. Da sich zudem mit LaVar Ball auch noch der König der Dampfplauderer in L.A. befindet und LeBron ohnehin überall, wohin er geht, ein Blitzlichtgewitter mitnimmt, ist den Lakers ein gewisser Status wohl sicher: Sie werden nicht das beste, aber das interessanteste Team der kommenden Saison sein. Ein Wanderzirkus, wenn man so will.

Gemessen an diesen "lauten" Verpflichtungen ging das Signing, das die Franchise am Freitag via Tweet und Pressemitteilung verkündete, beinahe unter: "Die Los Angeles Lakers haben Forward Isaac Bonga verpflichtet, wie General Manager Rob Pelinka heute bekanntgab", war dort zu lesen, ganz nüchtern. Dabei kam diese Meldung durchaus überraschend.

Isaac Bonga: Doch kein Draft-and-Stash

Die Lakers hatten sich kurz vor dem Draft-Abend vor rund zwei Wochen die Rechte an Bonga gesichert, indem sie einen Trade mit den Philadelphia 76ers einfädelten. Aufgrund der Cap-Regularien konnte der Trade allerdings erst am Freitag finalisiert werden, als das Moratorium ablief. Deswegen konnte auch dann erst der "offizielle" Kontakt und der Vertragsabschluss mit Bonga erfolgen.

Die Entscheidung war da allerdings aus Lakers-Sicht längst gefallen. Eigentlich hatte fast alle Welt erwartet, dass Bonga weiter in Europa "geparkt" würde, als klassisches Draft-and-Stash-Projekt - angesichts seines Alters (18) und seines noch durchaus rohen Spiels auch nachvollziehbar. Stattdessen statteten ihn die Lakers Bonga nun direkt mit einem Dreijahresvertrag aus, mit garantiertem Gehalt in den ersten beiden Jahren.

Und nicht nur das: Sie zahlten an Bongas bisherigen Klub, die Fraport Skyliners, eine Ausbildungsentschädigung von Medienberichten zufolge 650.000 Euro - und den Sixers zahlten sie Berichten zufolge sogar 1,5 Millionen Dollar für den Pick. Ursprünglich wollten sie erst die Eindrücke aus der Summer League abwarten, nun fiel die Entscheidung aber doch schon, bevor Bonga erstmals den Court in Las Vegas betreten konnte.

Erfolgreiches Vorspielen bei Magic Johnson

Natürlich ist das Investment in Bonga, der kommende Saison 1 Million Dollar verdienen wird, kein übermäßig großes für die Lakers, dass sie jedoch einem "Projekt" wie ihm einen der 15 Kaderplätze geben, statt hier einen weiteren Veteranen für einen etwaigen Playoff-Run zu verpflichten, ist durchaus bemerkenswert. Und es zeigt, wie wichtig es ihnen ist, dieses Talent selbst zu formen.

Der Grundstein dafür wurde schon lange vorm Draft gelegt, die Entscheidung LeBrons war da sogar noch weiter entfernt. Am 23. Mai hatte Bonga in El Segundo vorgespielt, in der Trainingshalle der Lakers, vor den Augen von Magic Johnson und eben Pelinka. Bei diesen Terminen geht es nicht nur darum, spielerische Fähigkeiten zu zeigen oder seine Athletik zu präsentieren, sondern auch seinen Charakter. Und dabei hat sein Gesamtpaket die Lakers offenbar absolut begeistert.

Lakers: Frühes Versprechen an Isaac Bonga

Wie sehr? Laut Lakers-Insider Eric Pincus (Bleacher Report) haben die Lakers Bonga und sein Management explizit darum gebeten, im Draft zu bleiben, er hätte ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt, seinen Namen zurückzuziehen und es nächstes Jahr, mit mehr Erfahrung und mehr Reife, erneut zu versuchen.

"Sie haben mir sozusagen ein Versprechen gegeben, dass sie mich haben wollten", erklärte Bonga in Las Vegas selbst gegenüber Silver Screen and Roll. Dann tradeten sie hoch, um ihn auch wirklich zu bekommen. Bonga war ein Wunschspieler für die Lakers, das wird mehr und mehr deutlich.

Isaac Bonga: Noch lange nicht fertig

Das dürfte nicht etwa daran liegen, dass Magic als bester Point Guard der NBA-Geschichte sein Ebenbild in Bonga sehen würde - dieser ist ja genau wie Johnson 2,06 Meter groß. Die Parallelen zwischen beiden hören allerdings an dieser Stelle auf und die Lakers denken natürlich nicht, dass sie hier den nächsten Magic bekommen hätten. Der deutsche Teenager ist für sie aus anderer Hinsicht interessant.

Man sollte ihn dabei nicht als auch nur ansatzweise fertiges Produkt ansehen. Bongas Wurf ist wacklig, seine Turnover-Anfälligkeit offensichtlich, was seine ersten beiden Summer League-Spiele mit 11 Ballverlusten in nur 29 Minuten erneut verdeutlichten. Bisweilen agiert er sehr überhastet - man sieht ihm an, dass er 18 Jahre alt ist und noch nicht lange auf professionellem Niveau gespielt hat.

Alle deutschen Spieler in der NBA: Viel mehr als nur ein Dirk Nowitzki © getty 1/16 Der nächste, bitte! Isaac Bonga hat seinen Rookie-Vertrag bei den Lakers unterschrieben und wird damit ein weiterer deutscher Import in der Liga. Wir stellen die Liste vor! © getty 2/16 Bei den Lakers wird Bonga auf Moritz Wagner treffen - auch der Berliner wurde von L.A. gezogen (Position 25) und debütierte für die LakeShow bereits in der Summer League. © getty 3/16 Auch Isaiah Hartenstein spielt derzeit Summer League, für die Rockets. Der Big Man wurde 2017 an 43. Stelle ausgewählt und spielte fortan G-League. Nun hofft er, es in den "A-Kader" Houstons zu schaffen. Und sonst so? © getty 4/16 Uwe Blab - 1985 an 17. Stelle von den Dallas Mavericks gedraftet, konnte er sich nie so richtig durchsetzen. Nach fünf Jahren und zwei Zwischenstationen (Spurs, Warriors) endete seine NBA-Karriere. © getty 5/16 Detlef Schrempf - ebenfalls 1985 gedraftet (#8), ebenfalls von den Mavs. Er entwickelte sich zum ersten deutschen Star in der NBA. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei den Super Sonics (1993-1999). © getty 6/16 Christian Welp - der Europameister von 1993 wurde 1987 von den Philadelphia 76ers gedraftet. Nach zwei soliden Jahren spielte er noch bei den Spurs und Warriors, ehe es ihn zurück nach Europa zog. © getty 7/16 Shawn Bradley - er war vor allem für seine Körpergröße von 2,29 Meter bekannt. Der in Deutschland geborene Sohn amerikanischer Eltern spielte für die Sixers, Nets und acht Jahre neben Nowitzki bei den Mavs. War auch für die Nationalmannschaft aktiv. © getty 8/16 Dirk Nowitzki - der Draft 1998 war aus deutscher Sicht historisch. An neunter Stelle wurde der Dirkster von den Milwaukee Bucks gepickt und an die Mavs abgegeben, wo er zur Legende mit über 31.000 Karrierepunkten und zum Champion reifte. © getty 9/16 Chris Kaman - bei ihm kam zufällig in einem Interview heraus, dass er deutsche Vorfahren hatte. Der DBB ergriff die Chance und bürgerte Kaman ein. In der NBA spielte er für die Clippers, Hornets, Mavs, Lakers und Blazers. © getty 10/16 Tibor Pleiß - schon im Draft 2010 (#31) sicherten sich die Nets die Rechte am Center. Über OKC und Atlanta landeten diese schließlich bei den Jazz, die ihn auch in die NBA holten. Durchsetzen konnte er sich aber nicht. © getty 11/16 Tim Ohlbrecht - er meldete sich 2010 zum Draft an, ging aber leer aus. Er arbeitete aber weiter an seinem NBA-Traum und schaffte es über die D-League in den Kader der Houston Rockets. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. © getty 12/16 Dennis Schröder - ist er der nächste deutsche All-Star? Im Moment deutet vieles darauf hin. 2013 zogen ihn die Hawks an 17. Stelle und entwickelten ihn mittlerweile zum Starter auf der Eins. © getty 13/16 Elias Harris - er war im selben Jahr wie Schröder beim Draft, ging aber nicht über die Ladentheke. Er unterschrieb einen Summer-League-Deal bei den Lakers und schaffte es auch in den NBA-Kader, spielte dort aber nur zwei Mal. © getty 14/16 Daniel Theis - auch er wurde 2013 nicht gedraftet, blieb aber auf dem NBA-Radar. Zunächst kehrte er nach Deutschland zurück, wurde mehrfach Meister und unterschrieb 2017 einen Deal mit den Celtics. Seine Debütsaison verlief durchaus erfolgreich. © getty 15/16 Paul Zipser - die Bulls schlugen bei Zipser im Draft 2016 an 48. Stelle zu. Der ehemalige Münchner kämpfte sich in die Rotation und durfte mehrfach starten. Jahr zwei verlief weniger erfreulich, nun scheint ein Abgang wahrscheinlich. © getty 16/16 Maxi Kleber ging einen ähnlichen Weg wie Theis. Auch er wurde zunächst nicht gedraftet (2014), bevor er 2016 doch noch den Sprung über den großen Teich schaffte und bei den Dallas Mavericks unterschrieb.

Moritz Wagner über Isaac Bonga: "Exzellenter Passer"

Gleichzeitig sieht man ihm aber auch einige andere Eigenschaften an, die viele Spieler auch im höheren Alter nicht mitbringen. Allen voran die körperlichen Maße: Playmaker dieser Größe und vor allem dieser Länge (2,13 m Spannweite!) sind auch in der NBA sehr ungewöhnlich, zumal dazu noch eine vielversprechende Kombination aus Spielgefühl, Dynamik und Athletik kommt.

Bonga weiß, wie er sich im Pick'n'Roll zu bewegen hat, seine Übersicht ist für sein Alter extrem weit. "Er ist ein exzellenter Passer für seine Größe", lobte beispielsweise auch Moritz Wagner nach dem ersten gemeinsamen Auftritt. Auch sein defensives Potenzial ist offenkundig, mit seiner Länge ist er an sich wie gemacht für die Switch-freudige Defense der heutigen NBA.

"Er will immer den offenen Pass spielen, und sobald er ein besser Shooter und Finisher ist, wird sich sein Spiel extrem öffnen", analysierte Lakers-Summer-League-Coach Miles Simon. "Er hat ein gutes Ballhandling und kann viele Positionen verteidigen. Mir hat es sehr gut gefallen, was ich bisher von ihm sehen konnte. Und dabei ist er erst einige Stunden bei uns."

Spielzeit in der G-League

Bonga ist zudem ein schneller Lerner - das zeigte schon der Unterschied zwischen Spiel 1 und Spiel 2 in der Summer League. Bei letzterem hatte er zwar immer noch Aktionen, in denen er wortwörtlich das Dribbling vergaß und damit Schrittfehler beging, es passte gegen die Bulls aber schon viel besser, zumal er "viel aggressiver" auftrat als zuvor gegen Philly, wie Simon feststellte.

Nun gehe es vor allem darum, eine gewisse Routine und Selbstvertrauen aufzubauen. Das sagte auch Bonga selbst: Er wolle versuchen, "mein Ding zu machen und mich zu verbessern", erklärte er nach dem Spiel gegen Philadelphia.

Die Lakers werden dabei geduldig mit Bonga sein. Von ihm wird nicht erwartet, dass er nächste Saison ein fester Teil der Rotation sein wird, diese ist aktuell auf den Guard-Positionen mit Ball, Rondo und Josh Hart ohnehin recht gut besetzt und auch James wird ja vermutlich wieder viele Minuten "de facto" auf der Eins spielen.

Bonga dürfte viel Zeit bei den South Bay Lakers in der G-League verbringen, um dort zu reifen und vor allem Spielpraxis zu sammeln. Letztendlich ist das der größte Mangel, den er aktuell mitbringt. In sehr kurzer Zeit ist er schon sehr weit gekommen, seine Entwicklung als Basketballer steht trotzdem noch ziemlich am Anfang.

Isaac Bonga: Anderer Zeitplan als die Lakers

Dass die Lakers diesen Weg ab sofort direkt begleiten wollen und Bonga nicht erst in Übersee reifen lassen, spricht jedoch Bände dafür, wieviel sie von ihm halten. Sie wollen ihn selbst formen und entscheiden, mit welchen Drills er an welchen Facetten seines Spiels arbeitet und was für ein Spieler er wird. Gewissermaßen ist Bonga von nun an Azubi bei der berühmtesten Basketball-Franchise der Welt.

Sein eigener Zeitplan ist dabei ein völlig anderer als der von LeBron, Rondo und Co. - und damit auch gesondert von den anderen Lakers zu sehen. Von Wagner erhofft sich L.A. schon in dieser Saison einen Impact, bei Bonga hingegen werden sie zufrieden sein, wenn er eine gute Entwicklung in der G-League hinlegt. Für die "echte" Rotation dürfte er als fester Bestandteil frühestens 2019/20 interessant sein, wobei er in der kommenden Saison sicherlich einige Minuten in der NBA sehen wird.

Andererseits ist Bonga in den letzten Jahren schon mehrfach dem eigenen Zeitplan entwischt. Auszuschließen ist es also nicht, dass auch der nächste Quantensprung früher erfolgt als erwartet. Druck hat er dabei vorerst nicht - sondern nahezu ideale Voraussetzungen, um den nächsten Schritt zu machen.