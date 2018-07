NBA Summer League: Wagner glänzt mit Double-Double bei nächster Pleite der Lakers

MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Moritz Wagner hat im dritten Spiel der Summer League eine weitere gute Leistung gezeigt. Der Deutsche verbuchte gegen die Golden State Warriors erstmals ein Double-Double, konnte aber die Niederlage seiner Los Angeles Lakers dennoch nicht verhindern.

Summer League in Sacramento

Golden State Warriors (3-0) - Los Angeles Lakers (0-3) 77:71

Punkte: Marcus Derrickson (24) - Xavier Rathan-Mayes (14)

Rebounds: Marcus Derrickson (11) - Moritz Wagner (13)

Assists: Vier Spieler mit 3 Assists - Xavier Rathan-Mayes (8)

Die ersten beiden Spiele hatte Moritz Wagner noch große Probleme mit dem Wurf, doch davon war gegen den Champion nichts zu sehen. Der Deutsche zeigte seinen kompletten Tools in der Offense und scorte vor allem im zweiten Viertel nach Belieben. Von Downtown, in Transition oder per Fadeaway - der Berliner hatte nach 20 Minuten schon 12 Punkte (5/8 FG) gesammelt und dazu auch noch 7 Rebounds gegriffen.

Nach dem Wechsel kühlte Wagner zwar ein wenig ab, konnte defensiv aber zumindest mit einigen Blocks glänzen, darunter auch ein echtes Highlight, als er den Dunkversuch von J.P. Tokoto verhinderte. Am Ende standen 13 Punkte (5/10 FG), 13 Rebounds, 4 Rejections, aber auch 4 Turnover. Mitspieler Alex Caruso leistete sich sogar 8 Ballverluste und konnte das Fehlen von Josh Hart nicht vergessen machen. Neben Wagner überzeugte zudem Guard Xavier Rathan-Mayes mit 14 Zählern und 8 Assists.

Die Warriors verzichteten auf Jordan Bell, Damian Jones und auch Kendrick Nunn, der in den ersten beiden Spielen überzeugen konnte. Erstrundenpick Jacob Evans spielte nur 6 Minuten und setzte seinen einzigen Wurf daneben. Bester Mann der Dubs war Center Marcus Derrickson, der wie Wagner mit 24 Zählern und 11 Rebounds ebenfalls ein Double-Double auflegte.

