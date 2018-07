NBA-News: San Antonio Spurs halten wohl Davis Bertans und Bryn Forbes

MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Die San Antonio Spurs haben nach Medienberichten Davis Bertans und Bryn Forbes gehalten. Beide Akteure waren in der vergangenen Saison ein wichtiger Teil der Rotation von Coach Gregg Popovich.

Wie Shams Charania von Yahoo! Sports berichtete, hat Bertans dem Angebot der Spurs zugestimmt. Der Lette soll in den kommenden beiden Jahren insgesamt 14,5 Millionen Dollar einstreichen.

Auch Shooting Guard Bryn Forbes soll laut Charania zwei weitere Jahre am Alamo River bleiben. Zu welchen Bezügen der Restricted Free Agent unterschreiben wird, ist noch nicht bekannt.

Bertans absolvierte in der vergangenen Saison 77 Spiele für die Texaner, in denen er 5,9 Punkte und 2 Rebounds in 14,1 Minuten Einsatzzeit auflegte. Forbes lief sogar dreimal mehr auf und verbuchte im Schnitt 6,9 Zähler.