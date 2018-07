NBA-News: Sacramento Kings nehmen Yogi Ferrell und Nemanja Bjelica unter Vertrag

MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox

Die Sacramento Kings haben sich die Dienste von Yogi Ferrell und Nemanja Bjelica gesichert. Kurios: Beide Free Agents hatten bereits bei anderen Teams zugesagt.

Bjelica unterschrieb für drei Jahre und 20,5 Millionen Dollar in Sacramento, wie Yahoo Sports berichtet. Das bedeutet für den Serben eine Kehrtwende: Er hatte eigentlich schon den Philadelphia 76ers zugesichert, für ein Jahr bei ihnen zu spielen. Von diesem Deal zog er sich jedoch wieder zurück, mit der Begründung, zurück nach Europa kehren zu wollen.

Doch Vlade Divac, General Manager der Kings, soll seinen Landsmann umgestimmt und von einem NBA-Verbleib überzeugt haben. "Ich habe viel mit Vlade gesprochen, der in unserem Land eine Ikone ist. Er hat eine einzigartige Sicht auf die Dinge und weiß, wie man als Spieler in der NBA am besten zurechtkommt", sagte Bjelica zu Yahoo Sports.

Darüber hinaus soll Yahoo Sports zufolge Guard Yogi Ferrell einen Vertrag in Sac-Town unterschrieben haben - für zwei Jahre und 6,2 Millionen Dollar. Auch Ferrell hatte bereits einem anderen Team zugesagt: Er war sich mit den Dallas Mavericks schon einig und wollte für zwei Jahre und 5,3 Millionen Dollar dortbleiben. Am Freitag erklärte allerdings sein Berater, dass man sich nun doch noch nach anderen Deals umschauen wolle.