NBA-News: Philadelphia 76ers blitzten bei Houston Rockets-GM Daryl Morey ab

Die Philadelphia 76ers sind noch immer auf der Suche nach einem neuen General Manager, nachdem das Team im Juni Bryan Colangelo feuerte. Bei Daryl Morey sind sie allerdings abgeblitzt.

Laut Informationen der New York Times hatten die Sixers versucht, den frisch gewählten Executive of the Year in Diensten der Houston Rockets von einem Wechsel zu überzeugen, dieser hatte jedoch kein Interesse, die Rockets zu verlassen.

Morey soll der Top-Kandidat in Philadelphia gewesen sein, ein Sprecher der Sixers sagte jedoch auf Anfrage der Zeitung, dass man keine Details zur GM-Suche herausgeben werde. Derzeit leitet Head Coach Brett Brown das Front Office der Franchise interimsweise.

Morey ist seit 12 Jahren Teil der Rockets. Dass die Sixers Interesse an ihm bekunden, ist insofern interessant, da der frühere Sixers-GM Sam Hinkie einst als eine Art "Protege" von Morey galt - Hinkie wurde bei den Sixers wiederum durch Colangelo ersetzt.