NBA-News: Noah Vonleh unterschreibt bei den New York Knicks

MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Team World MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians

Die New York Knicks haben Power Forward Noah Vonleh unter Vertrag genommen. Das bestätigten die Knicks inzwischen offiziell.

Laut Ian Begley von ESPN handelt es um einen Vertrag über ein Jahr, wobei nur Teile des Gehalt garantiert sein sollen. Der 22-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die Portland Trail Blazers und die Chicago Bulls und legte in rund 16 Minuten im Schnitt 4,9 Punkte und 5,8 Rebounds auf.

Vonleh wurde 2014 von den Blazers an No.9 gepickt, konnte sich in Oregon aber nie wirklich durchsetzen. In New York wird Vonleh nun wieder die Chance auf Rotationsminuten im Frontcourt bekommen, vor allem weil Franchise-Spieler Kristaps Porzingis mit einem Kreuzbandriss große Teile der kommenden Saison verpassen wird.

Durch das Signing von Vonleh haben die Knicks nun 16 Spieler und zwei Two-Way-Player unter Vertrag. Bis zum Start der Regular Season müssen die Knicks damit noch einen Spieler entlassen, um nicht das Limit von 15 Akteuren zu überschreiten.