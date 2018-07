NBA-News: Miami Heat halten wohl Wayne Ellington für ein weiteres Jahr

MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox

Die Miami Heat haben sich laut Medienberichten ein weiteres Jahr die Dienste von Wayne Ellington gesichert. Der Shooting Guard bleibt damit mindestens bis 2019 am South Beach.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Der 30-Jährige Scharfschütze wird demnach 6,27 Millionen Dollar für die kommende Saison einstreichen.

Die Heat haben somit nun eine Pay Roll von 127 Millionen Dollar und sind damit rund 3,2 Millionen in der Luxussteuer.

Ellington hat zudem ein Veto-Recht für jegliche Trades aufgrund der Einjahres-Bird-Restriction. Der Schütze spielte in Miami in der vergangenen Saison eine seiner besten Spielzeiten und legte Career Highs in Punkten (11,2) und Dreierquote (39,2 Prozent) auf.