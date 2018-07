NBA News: Los Angeles Lakers nehmen LeBron James offiziell unter Vertrag

MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Die Tinte ist trocken! Die Los Angeles Lakers haben LeBron James offiziell unter Vertrag genommen. Dies gaben die Franchise und James' Agentur Klutch Sports Group am Montag via Tweet und Pressemitteilung bekannt.

James verlässt die Cleveland Cavaliers nach insgesamt 11 Jahren (zwischenzeitlich spielte er 4 Jahre für die Miami Heat) als Franchise-Leader in fast allen statistischen Kategorien und als einziger Finals-MVP der Franchise-Geschichte - 2016 gewannen die Cavs mit James ihren einzigen Titel und den ersten für die Stadt Cleveland nach 52 Jahren.

Nun wird James bei den Lakers ein neues Kapitel seiner Karriere beginnen. Wie die Agentur bereits vorige Woche verkündete, hat er in L.A. für vier Jahre und 153,3 Millionen Dollar unterschreiben, wobei er im letzten Jahr über eine Spieleroption verfügt.

James hat mit den Heat und Cavs in den letzten acht Jahren jeweils die Finals erreicht. Magic Johnson, President of Basketball Operations bei den Lakers, bezeichnete den 33-Jährigen in der Pressemitteilung als "besonders" und als den "besten Spieler der Welt."

"Er liebt den Wettbewerb und ist ein großartiger Anführer, dem es ums Gewinnen und um den Erfolg seiner Teamkollegen geht", heißt es dort weiter. "Die Lakers-Spieler freuen sich sehr darüber, einen neuen Mitspieler zu bekommen, der bereits in neun Final-Serien stand. Es ist ein großer Schritt für die Lakers, um wieder die Playoffs und die NBA Finals zu erreichen."