NBA-News: Kyrie Irving spricht über seine Infektion: "Das waren zwei lange Monate“

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Team World MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Braves @ Nationals MLB Rangers @ Yankees MLB Red Sox @ Blue Jays

Kyrie Irving hat zu den Fortschritten nach seiner Knieoperation Stellung genommen. Er rechne damit, dass er bald wieder vollständig fit sei. Die Reha sei aber beschwerlich gewesen, eine schlimmere Infektion wurde rechtzeitig verhindert.

"Das waren zwei verdammt lange Monate", sagte Irving am Rande einer persönlichen Trainingseinheit am Donnerstag. Irving war Anfang April wegen einer Infektion im Knie operiert worden und hatte infolgedessen die restliche Saison verpasst.

"Normalerweise spielt man es herunter, wenn man eine Infektion hat", erklärte Irving weiter. "Aber ich hatte sie an einer Stelle, an die man nicht so einfach herankommt." In Irvings Knie befanden sich aufgrund einer älteren Verletzung und OP noch Drähte und Schrauben. Diese haben für die Infektionen gesorgt.

Nach der OP habe Irving zwei Monate lang Antibiotika nehmen müssen. Er habe aber trotz allem Glück im Unglück gehabt: "Es hätte sich auch zu einer Staphylokokkeninfektion entwickeln können. Aber es wurde rechtzeitig entdeckt und verhindert."

Nun gehe Irving davon aus, dass er zum Start des Training Camp der Celtics wieder komplett fit sei und er freue sich darauf, dass junge Celtics-Team anzuführen.