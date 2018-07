NBA News: Kings geben Zach LaVine 78 Millionen - Bulls wollen wohl mitziehen

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Die Sacramento Kings haben sich mit Restricted Free Agent Zach LaVine auf einen Vierjahresvertrag über 78 Millionen Dollar geeinigt. Laut ESPN wollen die Chicago Bulls das Angebot jedoch matchen.

Chicago hat ab der Einigung 48 Stunden Zeit, um die Kings darüber zu informieren, dass sie mit dem Angebot mitziehen. Dem Bericht zufolge haben sie vor, dies bis zur Deadline vor Sonntag zu tun.

Im Vertrag enthalten ist dem Bericht zufolge auch eine Klausel, die das Team schützt, sollte LaVine sich in der Vertragslaufzeit erneut schwer an seinem operierten linken Knie verletzen. Der Shooting Guard hatte in der vergangenen Saison, seiner ersten bei den Bulls, nur 24 Spiele absolvieren können (16,7 Punkte).

Auch deshalb hatte Chicago wohl damit gezögert, dem 23-Jährigen selbst ein Angebot zu machen. Auf einem schwierigen Markt für Restricted Free Agents hat LaVine nun jedoch dank Sacramento ein besseres Angebot bekommen als fast alle anderen Free Agents des Sommers 2018, die Maximalverträge von Spielern wie LeBron James oder Paul George ausgenommen.

Dass es über Sacramento gehen musste, hat LaVine aber nicht allzu gut gefallen, wie er gegenüber The Undefeated äußerte: "Ich bin enttäuscht, dass ich erst ein Angebot von einem anderen Team bekommen musste", so LaVine. "Sacramento hat einen starken Eindruck hinterlassen. Es scheint, als würden sie mich lieber haben wollen als Chicago."