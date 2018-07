NBA-News: Isaac Bonga verrät, wie ihn die Los Angeles Lakers einsetzen wollen

MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Isaac Bonga wurde in diesem Jahr von den Los Angeles Lakers gedraftet und wurde sogar direkt mit einem garantierten Vertrag ausgestattet. In einem Interview sprach der Youngster nun über seine ersten Eindrücke, LeBron James und wie die Lakers ihn einsetzen wollen.

Im Interview mit der Frankfurter Rundschau verriet Bonga, was der Plan der Lakers mit ihm sei. "Ich werde wahrscheinlich mehr in der G-League spielen, um Spielpraxis zu bekommen und Erfahrung zu sammeln", sagte Bonga, der allerdings die meiste Zeit mit dem NBA-Kader zusammen trainieren soll.

Die Glamour-Franchise ist überzeugt vom Deutschen und seinen Skills, das zeigt schon der Umstand, dass Bonga als Zweitrundenpick sofort einen garantierten Vertrag über drei Jahre bekam. "Die Lakers denken, dass ich mit meiner Größe und meinen Fähigkeiten gut zum Team passe", berichtete Bonga. "Wenn es zum Beispiel darum geht, in der Verteidigung die Gegenspieler des anderen zu übernehmen. Ich bin ein flexibler Spieler."

Bonga möchte von LeBron James und Rajon Rondo lernen

Mentoren hat der Teenager genug. Sowohl von LeBron James als auch von Spielmacher Rajon Rondo will sich der ehemalige Frankfurter einiges abschauen. "So eine Möglichkeit kommt nicht oft und ich will sie nutzen", weiß auch Bonga.

Im Moment liegt sein Fokus vor allem auf dem Ballhandling und seinem Wurf, dazu nimmt sich der Deutsche vor, bei 2,03 Meter Körpergröße und momentan 93 Kilo noch mindestens 10 Kilo draufzupacken. Dafür haben die Lakers sogar einen Krafttrainer für Bonga abgestellt.

Bonga wurde im Draft an Position 39 von den Philadelphia 76ers gedraftet, aber umgehend zu den Los Angeles Lakers weitergereicht. In der Summer League kam der ehemalige Skyliners-Spieler dann in sieben Spielen zum Einsatz. Dort legte der vielseitig einsetzbare Spielmacher 2,1 Punkte, 1,0 Rebounds und 0,6 Assists in 9,0 Minuten pro Partie auf.