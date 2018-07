NBA-News – Medien: Dwight Howard wechselt zu den Washington Wizards

MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Center Dwight Howard wird Medienberichten zufolge zu den Washington Wizards wechseln. Zuvor einigte er sich auf einen Buyout mit den Brooklyn Nets.

Das berichtet Jared Weiss von The Athletic. Demnach seien die Verhandlungen zwischen Howard und den Nets bezüglich eines Buyouts abgeschlossen, weshalb er zum Free Agent geworden ist. Als solcher wird er offenbar zu den Washington Wizards gehen.

Dort soll er einen Einjahresvertrag zu den Bezügen der Midlevel Exception erhalten (gut 5 Millionen Dollar). Die Hauptstädter haben Bedarf auf der Fünf, da sie vor rund einer Woche ihren vorherigen Starting Center Marcin Gortat in einem Trade mit den Clippers für Guard Austin Rivers abgegeben hatten.

Der 32-jährige Howard spielte in der vergangenen Saison für die Charlotte Hornets und legte dort 16,6 Punkte und 12,5 Rebounds im Schnitt auf. Vor wenigen Wochen wurde er allerdings zu den Nets getradet, die aber nur am auslaufenden Vertrag des Bigs interessiert waren und sich nun also wieder von ihm getrennt haben.