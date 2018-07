NBA-News - Medien: Chris Paul unterschreibt Max-Vertrag bei den Houston Rockets

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Cubs @ Padres MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians

Point Guard Chris Paul wird wohl in Houston bleiben und einen Maximal-Vertrag bei den Rockets unterschreiben. Das berichtete ESPNs Adrian Wojnarowski.

Laut dem Bericht des Insiders unterschreibt CP3 einen Vierjahresvertrag für ein Maximalgehalt von 160 Millionen Dollar.

Der All-Star bestätigte dies zudem inoffiziell via Twitter. Dort postete er ein Bild von sich im Rockets-Jersey und schrieb dazu: "Unerledigtes Geschäft...ich bleibe hier".

In der letzten Saison legte Paul für die Rockets 18,6 Punkte und 7,9 Assists pro Spiel auf und führte die Texaner an der Seite von MVP James Harden bis in die Western Conference Finals.

Offiziell ist dieser Deal noch nicht, da sich Spieler und Franchise bis zum Ende des Moratoriums am 7. Juli nur mündlich einigen dürfen.