NBA-News: Werden in der Summer League “Challenge Flags” getestet?

Die NBA erwägt offenbar, in der kommenden Summer League weitere Möglichkeiten der Video Reviews für Schiedsrichter zu testen. Auch über "Challenge Flags" nach NFL-Vorbild wird spekuliert.

Das berichtet Insider Justin Termine von SiriusXM NBA Radio und beruft sich auf ein Gespräch mit Liga-Funktionär Kiki Vadeweghe. Demnach soll in der Summer League 2018 in Las Vegas, an der alle 30 Teams teilnehmen, solch ein System getestet werden.

Dabei gehe es darum, die Review-Möglichkeiten der Referees während der Spiele auszuweiten. Welche Bedingungen für solche speziellen Reviews erfüllt sein müssen, steht aber noch nicht fest - genauso wenig wie die Frage, was für Calls überprüft werden dürfen.

Auch der Einsatz von "Challenge Flags" ist keinesfalls sicher. Solche Flaggen kommen beispielsweise in der NFL zum Einsatz, wo die Head Coaches die Möglichkeit haben, durch das Werfen einer Flagge die Überprüfung einer Aktion durch die Schiedsrichter einzufordern.