NBA-News: Trade von DeAndre Jordan zu den Dallas Mavericks kurz vor Vollzug?

MLB Live Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Giants MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Die Dallas Mavericks machen im Rennen um Clippers-Center DeAndre Jordan offenbar ernst. Medienberichten zufolge streben sie noch in dieser Woche einen Trade an.

Das berichtet Marc Stein von der New York Times. Demnach arbeiten die Mavericks mit Hochdruck daran, noch in dieser Woche einen Trade einzufädeln, der Jordan von Los Angeles nach Dallas bringen würde.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Jordan zunächst einmal seine Spieleroption bei den Clippers zieht, die ihm für kommende Saison 24,1 Millionen Dollar zusichert. Die Deadline dafür ist Freitag. Wenn der 30-Jährige darauf verzichtet, wird er in der Offseason Unrestricted Free Agent, was die Mavericks verhindern wollen. Sie bevorzugen einen Trade.

Jordan und die Mavs haben eine Vorgeschichte. In der Free Agency 2015 hatten sich die Mavs während des Moratoriums schon mit Jordan auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Dieser überlegte es sich dann aber doch anders und unterschrieb einen neuen Vertrag bei den Clippers, was für großes Aufsehen und für Enttäuschung in Dallas sorgte.

Die Clips befinden sich mittlerweile allerdings im Umbruch, Chris Paul und Blake Griffin sind bereits weg. Nun sind sie auch bereit, Jordan abzugeben. Laut Stein haben sie von ihm und seinem Berater grünes Licht, um Trade-Gespräche zu führen.