NBA-News: Top-Prospect Michael Porter Jr. muss Workouts absagen

MLB Live Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox

Top-Prospect Michael Porter Jr. hat aufgrund einer Verletzung an der Hüfte seine Draft-Workouts abgesagt. Nun steht eine medizinische Untersuchung an, die es in dieser Form in der Draft-Geschichte noch nicht gegeben hat.

Porter sollte am Freitag eigentlich Workouts mit mehreren Teams absolvieren, doch aufgrund einer Verletzung an der Hüfte musste er diese absagen. Stattdessen sollen Meetings stattfinden, die sich mit der Gesundheit des 19-Jährigen befassen werden.

Das Besondere daran: Die Teams dürfen ihre eigenen Ärzte und Physiotherapeuten mitbringen, um sich von der NBA-Tauglichkeit des Forwards zu überzeugen. Dies ist eine einzigartige Vorgehensweise in der Draft-Geschichte.

Porter galt lange Zeit als potentieller No.1-Pick, doch er verletzte sich im vergangenen Jahr am Rücken und musste sich komplizierten Operationen unterziehen. In den Mock-Drafts fiel er deshalb nach unten, doch dürfte er nach wie vor in der Top 10 gezogen werden.

In den drei Spielen für die University of Missouri, die er zum Ende der abgelaufenen NCAA-Saison nach erfolgreicher Genesung noch absolvieren konnte, legte er 10 Punkte und 6,7 Rebounds auf.