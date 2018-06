NBA News: Rudy Gay will die San Antonio Spurs offenbar verlassen

MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers

Die San Antonio Spurs müssen in der kommenden Saison offenbar ohne Forward Rudy Gay auskommen. Der 31-Jährige besitzt für die nächste Spielzeit zwar eine Spieleroption, möchte diese Medienberichten zufolge aber nicht ziehen.

Fast 9 Millionen Dollar würde Gay in der Saison 2018/19 verdienen, wenn er seine Spieleroption wahrnimmt und bei den Spurs bleibt. Wie ESPN-Reporter Chris Haynes aus ligainternen Quellen erfahren haben will, möchte Gay im Sommer aber lieber seine Marktwert testen und Free Agent werden.

Die Chancen auf einen besser dotierten Vertrag stehen trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht schlecht, da er in dieser Saison durchaus zu überzeugen wusste. In insgesamt 57 Spielen stand Gay für die Spurs auf dem Parkett und legte in 21,6 Minuten durchschnittlich 11,5 Punkte und 5 Rebounds bei 47% aus dem Feld auf.