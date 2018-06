NBA-News: New Orleans Pelicans verlängern offenbar mit Head Coach Alvin Gentry

NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

Die New Orleans Pelicans haben Medienberichten zufolge den Vertrag von Head Coach Alvin Gentry verlängert. Somit bleibt er bis 2021 in Nola.

Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski. Demnach habe die Franchise das Arbeitspapier von Gentry um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Zuvor hatte General Manager Dell Demps bereits die Team-Option für die kommende Saison 2018/19 bei Gentry gezogen.

Gentry steht seit 2015 an der Seitenlinie der Pels. In seinen ersten beiden Saisons verpasste das Team die Playoffs, nun war ihnen aber der Durchbruch gelungen. Mit einer 48-34-Bilanz beendeten die Pelicans die Regular Season auf Platz 6 und sweepten in der ersten Playoff-Runde die Portland Trail Blazers, schieden jedoch anschließend gegen die Golden State Warriors aus.