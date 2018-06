NBA News: Medien: Suns wollen Elfrid Payton und Alex Len nicht verlängern

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels

Die Phoenix Suns könnten in der Free Agency sehr aggressiv zu Werke gehen. Die Free Agents Elfrid Payton und Alex Len werden wohl nicht verlängert, was den Suns einiges an Platz unter dem Salary Cap verschaffen wird.

Das berichtet Scott Bordow von Arizona Republic. Demnach wollen die Suns aggressiv in der Free Agency zu Werke gehen und entsprechend davor die Voraussetzungen schaffen. Das bedeutet vor allem, dass Elfrid Payton und Alex Len, die beide Free Agents werden, wohl keine neuen Verträge bekommen.

Payton kam erst im Februar per Trade aus Orlando und wird zum 1. Juli Restricted Free Agent. Der Point Guard soll die Verantwortlichen in der Wüste aber nicht überzeugt haben. Alex Len zeigte dagegen einige ansprechende Vorstellungen, ist aber durch No.1-Pick Deandre Ayton als Center überflüssig.

Weiteren Capspace könnte Phoenix durch eine Entlassung von Center Alan Williams schaffen. Der Big hat noch einen Vertrag für nächste Saison, jedoch sind seine 5,2 Millionen Dollar nicht garantiert. So könnte Phoenix mit etwas über 20 Millionen Dollar an Capspace in die Free Agency gehen. Auf der Wunschliste sollen ein Guard sowie ein fähiger Flügelspieler stehen.

Laut Bordow wären die Suns auch bereit, über mögliche Trades von Dragan Bender oder Marquese Chriss zu sprechen. Die beiden ehemaligen Lottery Picks konnten bisher nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen.