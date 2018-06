NBA News: LeBron James über anstehende Free Agency: "Ich habe noch keine Ahnung"

MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets

LeBron James hat sich nach dem Sweep in den Finals gegen die Golden State Warriors in Bezug auf seine kommende Free Agency bedeckt gehalten. Demnach wisse James noch nicht, bei welchem Team er in der Zukunft spielen werde.

"Ich habe keine Ahnung im Moment", erklärte James auf der Pressekonferenz nach Spiel 4. "Meine Familie ist ein wichtiger Faktor, wir werden uns nun zusammensetzen und alles analysieren. Die Entscheidung wird mir aber leichter fallen als 2010."

James kann im Sommer Free Agent werden, wenn er seine Spieleroption in Höhe von 35.6 Millionen Dollar nicht zieht.

"Meine Jungs waren viel jünger, als ich das letzte Mal vor vier Jahren eine solche Entscheidung treffen musste", fügte James an. "Ich habe nun einen Teenager, einen Jungen und ein kleines Mädchen, welches damals noch gar nicht auf der Welt war. Deswegen habe ich auf die Frage nach meiner Free Agency noch keine Antwort."

LeBron will weiter Titel gewinnen

Gleichzeitig betonte LeBron, dass sein Hunger nach Titeln noch lange nicht gestillt ist. "Ich bin noch lange nicht fertig. Der Titel 2016 hat mich nur noch hungriger gemacht."

Schon während der Saison gab es zahlreiche Gerüchte über einen möglichen Abgang von LeBron. Als Ziele wurden unter anderen Los Angeles, Houston oder auch Philadelphia genannt.