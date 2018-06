LeBron James vor Verbleib? Cleveland Cavaliers optimistisch

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

Die Cleveland Cavaliers sind ob eines Verbleibs von LeBron James positiv gestimmt. So zumindest lassen die Worte von GM Koby Altman deuten. Der erzählte nun nämlich von "positiven Gesprächen" mit LeBrons Management.

"Wir führen weiterhin gute Gespräche mit seinem Management", erklärte Altman am Donnerstag, kurz nach dem die Franchise Point Guard Collin Sexton mit dem achten Pick des Drafts ausgewählt hatte. "Ich denke, dass LeBron es sich mehr als verdient hat, mit den Verträgen so umzugehen, wie er es tut. So hat er es schon immer getan. Das ist nichts neues für uns."

Die Cavs gingen ohne über James Pläne für die Zukunft Bescheid zu wissen in den Draft. Der Forward hat bis zum 29. Juni Zeit, die Spieler-Option seines Vertrages zu ziehen oder als Unrestricted Free Agent auf den freien Markt zu treten.

"Wir wollen ihm während des Verhandlungsprozesses genügend Freiraum geben. Aber wir sind aktuell sehr zufrieden mit den Gesprächen mit seinem Management. Wir wissen ihn sehr zu schätzen. Er bedeutet die Welt für uns und diese Stadt."

LeBron James Statistiken seit seiner Rückkehr zu den Cavs