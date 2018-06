NBA News: Kristaps Porzingis macht Kevin Knox Mut nach Buhrufen der Knicks-Fans

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Kevin Knox wurde am Draft-Abend von den Fans der New York Knicks gnadenlos ausgebuht, als sein Name aufgerufen wurde. Kristaps Porzingis kennt dieses Gefühl noch von 2015. Er rät Knox, dass er die Buhrufe als Motivation ansehen soll.

"Kristaps fragte mich, wie die Reaktion der Fans war und ich sagte ihm, dass ich genauso viele Buhrufe wie er damals bekommen habe", berichtete Knox bei seiner Präsentation. Damit hatte Knox dann aber nicht ganz recht, die Reaktionen als die Knicks Porzingis an Position 4 im Draft 2015 auswählten, waren dann doch deutlich heftiger als beim ehemaligen Kentucky-Spieler.

Dennoch amüsierte Porzingis der Umstand, dass auch die Wahl von Knox von vielen Knicks-Fans gar nicht gut ankam. "Er lachte darüber einfach nur", erzählte Knox weiter von seinem Gespräch mit dem Letten. "Er sagte mir, dass ich es als Motivation ansehen soll, weiter hart zu arbeiten. Dann werden die Fans mich auch irgendwann anfeuern."

Der neue Coach der Knicks, David Fizdale, scheint derweil große Stücke auf den ehemaligen Wildcats-Spieler zu halten. Auf der Pressekonferenz nach dem Draft wollte Fizdale nicht ausschließen, dass Knox in der kommenden Saison zu Beginn auf einem der beiden Forward-Spots starten könnte.