NBA News: Kawhi-Leonard-Verbleib? Spurs wollen alle Optionen ausschöpfen

Der Fall "Kawhi Leonard" sorgt bei den San Antonio Spurs schon über die gesamte Saison für eine Menge Gesprächsstoff. Und trotz der Äußerungen des Beraters, dass der Spieler weg wolle, will die Franchise "alle Optionen ausschöpfen", Leonard langfristig zu halten.

San Antonio will seinen frustrierten Superstar nicht loslassen. Das äußerte zumindest Spurs-GM R.C. Buford am Rande des Drafts am Donnerstag.

"Kawhi und seine Familie bedeuten dieser Organisation und der Gemeinde sehr viel", erklärte Buford. "Niemand von uns hat sich gewünscht, in unserer aktuellen Situation zu sein. Aber wir wollen das bestmögliche Verhältnis zu ihm aufbaun und alle unsere Optionen ausschöpfen. Die allererste ist es, Kawhi langfristig als Teil unserer Gruppe zu behalten."

Leonard spielte in nur neun Spielen der abgelaufenen Saison. Der Forward soll frustriert darüber gewesen sein, wie das Team den Umstand seiner Verletzung gehandhabt hat. Medienberichten zu Folge soll er einen Trade präferieren.

Bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit geraten die Spurs langsam in eine Notsituation. Kann man sich mit Leonard nicht auf eine Verlängerung einigen, so läuft man Gefahr seinen Superstar ohne Gegenwert zu verlieren. GM Buford hätte die Situation am liebsten bereits "gestern" geklärt.

Kawhi Leonard: Die letzten vier Saisons