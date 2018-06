NBA: Wade über James‘ Zukunft: "Glaube nicht, dass es eine Basketball-Entscheidung ist“

MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels

James' Banana-Boat-Buddy und Ex-Teammate Dwayne Wade sprach in einem Interview mit Fox Sports Radio über seine eigene Zukunft und die des Kings. Er glaubt nicht, dass LeBrons Entscheidung etwas mit Basketball zu tun haben wird.

"Ich glaube nicht, dass es eine Basketball-Sache ist" sagte Wade Fox Sports Radio. "Er hat dieses Jahr gezeigt, dass er es in die Finals schaffen kann, egal wie die Umstände sind. Deshalb denke ich nicht, dass es für ihn eine Basketball-Entscheidung wird nach dem Motto 'Oh, lass mich ein Team mit drei All-Stars suchen'. Ich denke an diesem Punkt seiner Karriere ist es eher ein Lifestyle-Ding. Wo fühlt sich meine Familie am wohlsten? Wo werde ich am glücklichsten? Denn er spielt so großartigen Basketball, er kann es mit jedem aufnehmen."

Auch über seine eigene Zukunft verlor der Shooing Guard einige Worte. "Ich bin an diesem Punkt angelangt, dass wenn ich sage, ich komme zurück und spiele weiter Basketball, möchte ich das natürlich in Miami machen." Doch selbst The Flash spürt so langsam das Alter an ihm nagen. "Früher brauchte ich ein Dribbling, um an dem Verteidiger vorbeizukommen, dann wurden es zwei und dann drei. Alles hat angefangen sich zu verändern."

Wade unterschrieb Ende September letzten Jahres einen Vertrag bei den Cleveland Cavaliers. Jedoch sprengte das Front Officer der Cavs das Roster kurz vor Ende der Trade-Deadline komplett und Wade wurde für einen Zweirundenpick wieder nach Miami verfrachtet.