NBA News: Deandre Ayton sieht sich als klaren ersten Pick im Draft 2018

Deandre Ayton gilt als großer Favorit auf den ersten Pick im Draft 2018. Nach seinem Workout für die Phoenix Suns gab sich der Center selbstbewusst und erklärte, dass er davon ausgehe, der Top-Pick zu sein. Aus diesem Grund wird Ayton auch keine Workouts für andere Teams bestreiten.

"Ich weiß, dass ich der erste Pick sein werde", sagte Ayton den Reportern in Phoenix vor Ort. "Das hat mir niemand erzählt, aber ich weiß es. Ich verdiene das, da ich hart dafür gearbeitet habe."

Ayton, der auf den Bahamas geboren wurde, verbrachte bereits einige Zeit im Bundesstaat Arizona. In seiner High School-Zeit zog die Familie von Ayton nach Arizona, später besuchte der Center die University of Arizona in Tucson.

"Das ist mein zweites Zuhause und es wäre ein Segen, wenn an Nummer Eins gezogen werden würde und hier bleiben könnte." In Phoenix würde er auf Devin Booker treffen, von dem Ayton eine hohe Meinung hat. "Wir würden Shaq und Kobe 2.0 sein", ließ der Center verlauten und sprach von einer möglicherweise großen Ära im Wüstenstaat.

Neben Ayton werden auch Luka Doncic von Real Madrid Chancen auf den ersten Pick eingeräumt. Der Draft findet am 21. Juni in Brooklyn statt.